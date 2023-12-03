Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 декабря: кого из знаков ждет страсть и сильнейшая влюбленность

У Скорпиона будет потрясающая неделя для любовной жизни.

https://horoscope.glavred.info/lyubovnyy-goroskop-na-nedelyu-s-4-noyabrya-po-10-dekabrya-kogo-iz-znakov-zhdet-strast-i-silneyshaya-vlyublennost-10521844.html Ссылка скопирована

Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 декабря / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Spiritual Dive), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 4 ноября по 10 декабря?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Ваша эротическая натура наверняка будет возбуждена, но не обязательно исключительно физическим способом. В результате вам, вероятно, захочется установить с кем-то многоуровневую эмоциональную связь, вместе побаловать себя психологической глубиной и сложностью. Возможно, вы захотите рассказать о прошлых травмах, чтобы подтолкнуть друг друга к исцелению. Если вы одиноки, вы можете с отвращением смотреть на романтические перспективы, которые кажутся вам поверхностными или неспособными взглянуть в лицо своему "уродству". Наблюдение за тем, как человек, к которому вы уже испытываете влечение, превращается в лучшую версию своего нынешнего "Я", может заставить вас глубоко влюбиться.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Возможно, динамика любви и отношений не так проста, но она определенно обогащает. В понедельник Венера входит в ваш сектор партнерства, принося с собой желание наладить значимые связи. Если вы одиноки, то, возможно, примите проактивное решение начать намеренные свидания, отказавшись от изнурительных и пустых свиданий, которые, как вы знаете, ни к чему не приведут. Это может стать серьезной переменой в игре! Когда вы верны себе и своим стандартам, вы с большей вероятностью привлечете то, чего действительно жаждете. Если вы состоите в отношениях, вы и ваш партнер можете стать еще ближе, чем когда-либо, если будете делиться уязвимыми местами и любить друг друга еще больше из-за них.

видео дня

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Ваши романтические перспективы скоро изменят направление. В результате вы можете стать несколько одержимы желанием сделать что-то для своего возлюбленного или возлюбленной, чтобы доказать свою любовь. В паре вы можете желать большего от своей половинки, а затем затаить молчаливую обиду, если не получаете желаемого. Вместо того чтобы ждать, что ваш возлюбленный обладает экстрасенсорными способностями и интуитивно все знает, почему бы не рассказать ему о том, что у вас на уме? Одиночка? Возможно, вы запали на кого-то очень сексуального в спортзале или офисе.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Эта неделя должна стать для вас весьма приятной в сердечных делах. В понедельник Венера входит в ваш сектор романтики, обещая возможность появления людей, заинтересованных в том, чтобы узнать вас поближе: душой и телом. Возможно, вы даже встретите чрезвычайно интенсивный, почти навязчивый любовный интерес. К счастью, они должны быть скорее захватывающими, чем пугающими. Если состоите в отношениях, вы и ваш партнер можете превратить потенциальную энергию в большой успех! Это также отличное время для совместного принятия важных решений, так как вам будет легко найти общий язык.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

То, испытаете ли вы романтическое блаженство на этой неделе, во многом зависит от вашей семьи и того, как складываются ваши отношения с ней. Поскольку Венера находится в напряженном Скорпионе, возможно, что семейный кризис или коварный характер родственника отвлекают вас и вашего партнера от совместного времяпрепровождения. Или же, если вы одиноки, возможно, вы скрываете что-то от своего сердца. Например, возможно, вы тайно влюблены в кого-то, кого, как вы знаете, не одобрит ваша семья. Пока вы знаете, что происходит, все в порядке.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Вы готовы вернуться в свой любовный пузырь! В среду Нептун, планета идеализма и волшебства, становится директным в вашем секторе партнерства. Если вы были менее сострадательны или снисходительны к своей половинке, это скоро изменится. Скорее всего, вы хотите возвести своего возлюбленного на пьедестал и жить вместе в волшебной сказке - даже если она не совсем реальна. Тем не менее, нет причин не насладиться еще одним медовым месяцем! Если вы одиноки, посоветуйтесь с духовным наставником или лайф-коучем, чтобы обсудить, на чем вы споткнулись в отношениях и как их преодолеть. Этот человек может дать вам ценную точку зрения.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Чувствовать, что ваш партнер ценит вас, очень важно для вас. К счастью, если вы состоите в отношениях, то на этой неделе у вас будет больше шансов почувствовать, что вами искренне дорожат. Конечно, это улучшит и ваши финансовые перспективы, но когда дело дойдет до любви, вы наверняка почувствуете себя на миллион долларов в глазах своего партнера! Вы можете влюбиться так сильно, как никогда раньше. Если вы одиноки, вы можете выразить более сильную вибрацию в отношении того, насколько вы цените себя. Это должно быть очень притягательно для других.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Какой потрясающей может быть эта неделя для вашей любовной жизни! В понедельник в ваш знак войдет очаровательная Венера, которая практически сделает вас самым прекрасным из всех в плане внутренней и внешней красоты. В результате вам будет почти легко использовать свои возросшие способности к обольщению и соблазнению, чтобы привлечь к себе любого, кого вы пожелаете. Если вы уже состоите в отношениях, ваш партнер может показаться вам более собственническим, чем обычно, хотя вам может понравиться это усиленное ощущение того, что вы желанны для него. Романтические сказки могут стать реальностью - и вы готовы в них поверить.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе вам может понадобиться проверка на реальность, когда речь идет о вашей личной жизни. Не исключено, что вы начнете питать фантазии очень нездоровым образом, убеждая себя в том, что что-то реально, в то время как это не более чем придуманный вами сон. Например, вы можете оказаться в ситуации безответной любви. Возможно, этот человек прямо отверг вас, но это не значит, что ваше сердце смирилось с отсутствием его чувств.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Логика - ваш лучший инструмент, когда речь идет о том, как вы думаете о сердечных делах. Хотя это может показаться не слишком романтичным, но, когда у вас все в порядке с головой, вы обнаружите, что ваша проницательность позволяет вам находить огромное романтическое удовлетворение. По крайней мере, вы не будете ввязываться в драмы и глупости! Вы оптимистично оцениваете свой нынешний романтический сценарий - однако вы также мыслите практично, поскольку обе планеты находятся в земных знаках. Наслаждайтесь романтическими благами, не поддаваясь безрассудной страсти.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе ваш романтический мир может оказаться в центре всеобщего внимания - хотите вы этого или нет. В понедельник Венера переместится в верхнюю часть вашей карты, а поскольку Венера находится в скрытном знаке Скорпиона, информация, которой вы поделитесь, может оказаться тем, что вы хотели бы сохранить в тайне. Например, кто-то из старых друзей может сказать в социальных сетях что-то пассивно-агрессивное или явно мстительное о вас или истории ваших отношений. Вам будет неприятно, но не стоит устраивать публичную ссору по этому поводу. Другой вариант - ваш возлюбленный сделает объявление о ваших отношениях раньше, чем вы будете готовы.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Вы готовы закрыть глаза и жить в своем уме, когда речь идет о вашей личной жизни. Возможно, в последнее время на вас свалилось слишком много суровых реалий, и в результате вам просто необходимо отдохнуть от них. Это даст вам возможность исцелиться от романтических трудностей, пофантазировать о лучшем будущем или воспитать в себе сострадание и прощение к нынешнему партнеру, который вас обидел. Другие люди могут расценить это как эскапизм, но для вас это хороший способ справиться с ситуацией.

Источник

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.