Любой стартап "выстрелит", а деньги потекут рекой: финансовый гороскоп на февраль 2024

Если вы хотите начать новое дело в феврале 2024, важно помнить, что оно должно отражать вашу уникальную сущность, посоветовал Влад Росс.

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Влад Росс назвал самые удачные дни для работы и бизнеса в феврале 2024 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2024 и рассказал, какие дни будут наиболее благоприятными для того, чтобы начать новый бизнес и хорошо на нем заработать.

По словам специалиста, 12 февраля Марс перейдёт в знак Водолея, после чего, во второй половине месяца, можно начинать собственный бизнес.

"Это будет прекрасное время для предпринимательства, развития бизнеса, поиска новых источников дохода, особенно на растущей Луне может быть благоприятная ситуация", - сказал Росс в интервью Главреду.

После вхождения Марса в знак Водолея появится желание обновление в работе и бизнесе, кто-то захочет совершить революцию и объединиться с другими группами или сообществами.

Если вы хотите начать новое дело в феврале 2024, важно помнить, что оно должно отражать вашу уникальную сущность, уникальную идею.

"Главное слово этого времени – "стартап". Любой стартап, запущенный во второй половине февраля, принесёт успех, и этот успех не заставит себя долго ждать", - сказал астролог.

Кроме того, пока Марс будет в Водолее, будет легче решиться сменить работу или род деятельности. Потому вторая половина февраля 2024-го будет оптимальной для того, чтобы уволиться, сменить место работы или род деятельности.

"Февраль-2024 будет связан с несколькими напряженными транзитами Марса, которые способны принести нежелательные изменения в деловую жизнь. Не исключены увольнения, кризисы в бизнесе и разного рода форс-мажоры. Особенно нужно быть осторожными при принятии важных решений вблизи 13, 14, 26 и 27 февраля, когда Марс будет в напряжённых аспектах, поскольку в эти дни есть риск совершить непоправимые ошибки", - добавил Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео - Гороскоп на февраль 2024 от Влада Росса:

Как сообщал Главред, ранее Влад Росс назвал благоприятные и неблагоприятные дни для поездок и путешествий.

Также мы публиковали любовный гороскоп на февраль 2024. Влад Росс предупредил, что в последний месяц зимы есть риск разводов и расставаний.

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