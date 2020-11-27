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Молодой любовник и высокий пост: астролог составил прогноз для Тимошенко

27 ноября 2020, 05:37

Несмотря на плохой результат Батькивщины на местных выборах, песенка Юлии Владимировны, как политика, еще не спета.

Тимошенко
По словам астролога, Тимошенко летом-осенью следующего года может занять влиятельный пост / УНИАН

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко 27 ноября отмечает 60-летие. Новый год ее жизни обещает быть весьма успешным, во всяком случае, гораздо лучше, нежели этот: удача ждет и в карьере, и в личной жизни.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"В политике Юлию Владимировну ждет успех. Объединение с кем-то из топовых политиков окажется неожиданно весьма удачным. Ей будет удаваться лавировать. Несмотря на плохой результат Батькивщины на местных выборах в этом году, песенка Юлии Владимировны, как политика, еще не спета. Она – единственный мужик в юбке с железными яйцами в нашей политике: непробиваема и непотопляема", – рассказал Росс.

По прогнозу астролога, Тимошенко может получить новую влиятельную должность.

Читайте такжеКому в 2021-м нельзя рисковать: астролог назвала даты рождения"Следующий год обещает быть настолько удачным для Юлии Владимировны, что она может даже занять важный пост летом-осенью следующего года. В ее годовом гороскопе Юпитер и Сатурн, символы власти, будут на возвышении. Это значит, что она может себя каким-то образом продвинуть", – считает Влад Росс.

По словам астролога, особенность Юлии Владимировны состоит в том, что она "способна уничтожать любую власть, которая застоялась".

"Похоже, что следующим при ней уйдет Зеленский. А дальше ситуация может получить неожиданное развитие. В любом случае, ее шансы на успех увеличиваются", – заверил Росс.

Кроме того, звезды сложатся благоприятно и поспособствуют большим переменам к лучшему в личной жизни Юлии Владимировны.

"В доме брака будет очень удачно расположен Марс. Возможно, мы вскоре узнаем, что Тимошенко давно не живет со своим мужем, и она вступит в брак со своим любовником. Также это может значить, что в ее жизни появится новый человек, молодой партнер, который будет лет на 20 младше нее", – отметил Влад Росс.

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