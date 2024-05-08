"Можно изменить судьбу в лучшую сторону": астролог Влад Росс назвал сильный день в мае

8 мая в 6:22 по киевскому времени в созвездии Тельца наступило последнее весеннее Новолуние.

https://horoscope.glavred.info/mozhno-izmenit-sudbu-v-luchshuyu-storonu-astrolog-vlad-ross-nazval-silnyy-den-v-mae-10563488.html Ссылка скопирована

Влад Росс рассказал о Новолунии в мае / Главред

Что принесет Новолуние каждому знаку зодиака, рассказал астролог Влад Росс.

"Майское новолуние наполнено сильным влиянием Тельца. Светила будут в окружении еще трех планет: Венеры, Юпитера и Урана, которые будут все еще идти по Тельцу, выдвигая на первый план темы материальных и нематериальных ресурсов и наших ценностей", - написал Влад Росс в Telegram.

Что нужно сделать в Новолуние в мае

Астролог отмечает, что Новолуние – это формирование новых планов и намерений, которые вы будете реализовывать в данном лунном месяце. Первые две недели после 8 мая 2024 – это набор энергии, усиленная работа и реализация важных планов (растущая Луна).

видео дня

"Новолуние в Тельце обычно привлекает наше внимание к материальному миру, личным ресурсам и ценностям. Сейчас будет важно задуматься о том, какие у вас имеются материальные потребности, в чем вы конкретно нуждаетесь. В новолуние можно составлять планы по реализации этих желаний и уже после новолуния приступать к активным действиям.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Новолуние в Тельце может помочь вам в том, чтобы поднять личный ресурс, например, это неплохой повод, чтобы всерьез заняться здоровьем, правильным питанием, косметологией, улучшением общего самочувствия", - говорит Влад Росс.

Советы в Новолуние - как стать успешнее

Подумайте над тем, что именно вы хотели вы изменить в себе или своей ежедневной рутине, чтобы стать красивее и энергичнее, сохранять ресурс, не сливать энергию зря.

Составьте список этих дел в течение дня 8 мая 2024, распишите конкретный план реализации, когда и что вы будете делать.

Если информации пока мало, поищите ее дополнительно, например, нужные курсы или наставничества.

Обязательно визуализируйте свой результат, как вы будете чувствовать себя, как поймете, что ваши планы осуществились.

"Марс в знаке Овна будет только помогать вам в ваших целях в предстоящем месяце, потому что он дает импульс и помогает проявить инициативу. К тому же Марс уже отделился от соединения с Нептуном, который несколько размывал активность, давая ей неопределенность", - написал Росс.

Также Влад Росс отмечает, что точка новолуния будет иметь несколько аспектов соединения Урана, Юпитера и Венеры.

"Это положение говорит о важности новых подходов в решении ваших вопросов, о необходимости что-то расширить и увеличить в вашем материальном пространстве, действуя дипломатично и спокойно, но при этом внедряя что-то совершенно новое", - добавил астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред