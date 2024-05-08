"Можно изменить судьбу в лучшую сторону": астролог Влад Росс назвал сильный день в мае

Что принесет Новолуние каждому знаку зодиака, рассказал астролог Влад Росс.
"Майское новолуние наполнено сильным влиянием Тельца. Светила будут в окружении еще трех планет: Венеры, Юпитера и Урана, которые будут все еще идти по Тельцу, выдвигая на первый план темы материальных и нематериальных ресурсов и наших ценностей", - написал Влад Росс в Telegram.
Что нужно сделать в Новолуние в мае
Астролог отмечает, что Новолуние – это формирование новых планов и намерений, которые вы будете реализовывать в данном лунном месяце. Первые две недели после 8 мая 2024 – это набор энергии, усиленная работа и реализация важных планов (растущая Луна).
"Новолуние в Тельце обычно привлекает наше внимание к материальному миру, личным ресурсам и ценностям. Сейчас будет важно задуматься о том, какие у вас имеются материальные потребности, в чем вы конкретно нуждаетесь. В новолуние можно составлять планы по реализации этих желаний и уже после новолуния приступать к активным действиям.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Новолуние в Тельце может помочь вам в том, чтобы поднять личный ресурс, например, это неплохой повод, чтобы всерьез заняться здоровьем, правильным питанием, косметологией, улучшением общего самочувствия", - говорит Влад Росс.
Советы в Новолуние - как стать успешнее
- Подумайте над тем, что именно вы хотели вы изменить в себе или своей ежедневной рутине, чтобы стать красивее и энергичнее, сохранять ресурс, не сливать энергию зря.
- Составьте список этих дел в течение дня 8 мая 2024, распишите конкретный план реализации, когда и что вы будете делать.
- Если информации пока мало, поищите ее дополнительно, например, нужные курсы или наставничества.
- Обязательно визуализируйте свой результат, как вы будете чувствовать себя, как поймете, что ваши планы осуществились.
"Марс в знаке Овна будет только помогать вам в ваших целях в предстоящем месяце, потому что он дает импульс и помогает проявить инициативу. К тому же Марс уже отделился от соединения с Нептуном, который несколько размывал активность, давая ей неопределенность", - написал Росс.
Также Влад Росс отмечает, что точка новолуния будет иметь несколько аспектов соединения Урана, Юпитера и Венеры.
"Это положение говорит о важности новых подходов в решении ваших вопросов, о необходимости что-то расширить и увеличить в вашем материальном пространстве, действуя дипломатично и спокойно, но при этом внедряя что-то совершенно новое", - добавил астролог.
Что стоит учитывать читателю
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