Начало нового уровня: четырех знаков зодиака ждет трансформация 13 сентября

Мария Николишин
13 сентября 2025, 02:40
Китайских знаков зодиака ждет День установления.
Кого ждет искра любви 13 сентября

Астрологи рассказывают, что для четырех китайских знаков зодиака начнется новый уровень в отношениях уже в субботу, 13 сентября.

YourTango пишет, что данная суббота - это День установления, который пройдет под знаком Металлического Петуха. В китайской астрологии такие дни о том, чтобы посадить что-то, что крепко держится. Они приносят движения, закрепляющие отношения, обязательства и будущую безопасность. Суббота соединит точность с эмоциональной глубиной, любовь будет принимать много форм в такой день, передает Главред.

Для каких китайских знаков зодиака откроются двери любви и удачи 13 сентября

Петух

В этот день вы получите огромное внимание, даже не пытаясь. Вы увидите, как укрепится связь, романтическая искра станет неоспоримой, или старая дружба углубится неожиданным образом. Кто-то важный будет замечать усилия, которые вы незаметно прилагали.

Змея

В субботу может произойти эволюция вашего сердца. Вы избавились от старых ожиданий относительно того, как должны выглядеть отношения. Вы наконец увидите, что вам не нужно на все соглашаться. Связь может раскрыть свою истинную глубину, или кто-то может удивить вас честностью, которая развеет ваши сомнения.

Собака

13 сентября вы осознаете, кто действительно на вашей стороне. Удача субботы принесет подтверждение того, что ваши инстинкты были правильными. Кто-то, кому вы доверяете, вмешивается, когда вы меньше всего этого ожидаете, или отношения, которые были шаткими, наконец стабилизируются.

Свинья

В этот день вы увидите, кто действительно ценит ваше присутствие. Вы можете осознать, что определенная неуверенность больше не имеет веса, или что чья-то приверженность крепче, чем вы считали.

Кто вы по китайскому гороскопу

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
Россияне внезапно прорвались в Купянск, применена коварная тактика - Deep State

Реклама
Главный секрет наших бабушек: какой ингредиент сделает волосы густыми и длинными

Реклама
"Я не собираюсь никого защищать": Трамп резко высказался об атаке на Польшу

Его до сих пор не нашли: где может находиться самый большой клад Украины

Алкотестер покажет опьянение - 5 продуктов, которые не стоит употреблять водителям

Реклама
Скрытый сигнал водителям: что на самом деле означает лежачий конус на дороге

