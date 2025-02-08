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Навсегда восемнадцать: астрологи назвали ТОП-3 знака, которые никогда не стареют

Даяна Швец
8 февраля 2025, 15:07
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Астрологи считают, что на феномен "вечной молодости" может влиять знак зодиака.
гороскоп, знаки зодиака, мужчина
Астрологи назвали знаки зодиака, которые стареют медленнее всего / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Кому из знаков зодиака возраст не мешает выглядеть великолепно
  • Благодаря чему Девы остаются вечно молодыми

Некоторые люди словно имеют в подвале портрет Дориана Грея - даже в 50 лет они выглядят свежо и привлекательно. Главред со ссылкой на Collective World назвал три знака, представители которых стареют медленнее и сохраняют молодость даже в зрелом возрасте.

Близнецы

Энергичные, любознательные и жизнерадостные Близнецы с годами почти не меняются. Их молодость - в постоянном движении, активном образе жизни и неутомимом стремлении к новым впечатлениям. Даже в 50 они остаются открытыми ко всему новому, общаются с молодежью и следят за трендами, что помогает им выглядеть и чувствовать себя молодыми.

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Дева

Рациональные и дисциплинированные Девы уделяют много внимания своему здоровью, что позволяет им сохранять молодость дольше. Они придерживаются правильного питания, занимаются спортом, ухаживают за собой и умеют контролировать стресс. Благодаря этому их кожа дольше остается ухоженной, а вид - свежим даже в зрелом возрасте.

знаки зодиака инфографика
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Стрельцы не просто выглядят молодо, но и чувствуют себя молодыми. Их секрет - в жизненном оптимизме, который помогает бороться со стрессом и сохранять внутреннюю гармонию. Любовь к путешествиям, стремление к новым знаниям и умение получать радость от жизни делают их энергичными и активными даже в 50 лет.

Более того, также рассказывалось, какие ТОП-3 знака зодиака не любят разговаривать.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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