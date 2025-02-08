Навсегда восемнадцать: астрологи назвали ТОП-3 знака, которые никогда не стареют

Астрологи считают, что на феномен "вечной молодости" может влиять знак зодиака.

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Астрологи назвали знаки зодиака, которые стареют медленнее всего / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Кому из знаков зодиака возраст не мешает выглядеть великолепно

Благодаря чему Девы остаются вечно молодыми

Некоторые люди словно имеют в подвале портрет Дориана Грея - даже в 50 лет они выглядят свежо и привлекательно. Главред со ссылкой на Collective World назвал три знака, представители которых стареют медленнее и сохраняют молодость даже в зрелом возрасте.

Близнецы

Энергичные, любознательные и жизнерадостные Близнецы с годами почти не меняются. Их молодость - в постоянном движении, активном образе жизни и неутомимом стремлении к новым впечатлениям. Даже в 50 они остаются открытыми ко всему новому, общаются с молодежью и следят за трендами, что помогает им выглядеть и чувствовать себя молодыми.

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Дева

Рациональные и дисциплинированные Девы уделяют много внимания своему здоровью, что позволяет им сохранять молодость дольше. Они придерживаются правильного питания, занимаются спортом, ухаживают за собой и умеют контролировать стресс. Благодаря этому их кожа дольше остается ухоженной, а вид - свежим даже в зрелом возрасте.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Стрельцы не просто выглядят молодо, но и чувствуют себя молодыми. Их секрет - в жизненном оптимизме, который помогает бороться со стрессом и сохранять внутреннюю гармонию. Любовь к путешествиям, стремление к новым знаниям и умение получать радость от жизни делают их энергичными и активными даже в 50 лет.

Более того, также рассказывалось, какие ТОП-3 знака зодиака не любят разговаривать.

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