'Лучшие дни': астролог рассказал, что необходимо сделать 11 и 13 января 2024 года

Январь 2024 года принесет энергетический подъем и всплеск энергии для людей.

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Росс рассказал о важных датах в январе 2024 года / коллаж: Главред, фото: Главред, pixabay

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал об изменениях, которые принесет первый месяц в 2024 году. Январь 2024 года будет месяцем энергетического подъема и всплеска. Очень сильным в это время будет влияние планеты Плутон.

"11 января нас ждет прекрасное новолуние, которое будет в соединении с Плутоном, планетой энергии, силы и секса. Это Новолуние откроет сексуально сильный, даже тантрический период. Будет еще и трин к Урану в этом новолунии, а это говорит о новом: бизнес, профессию, проект, деньги, возможность заработать. Поэтому до 11 января нужно все задумать и оформить, а браться за реализацию планов лучше с 13 января", - подчеркнул астролог.

Росс считает, что новолуние 11 января прекрасно подойдет для планирования семьи, улучшения условий жизни, приобретения недвижимости, а также для заключения брака. А главное - он благоприятен для зачатия и рождения детей.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на январь 2024 года:

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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