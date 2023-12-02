В декабре ждите обманов: Влад Росс предсказал финансовые потрясения в последний месяц года

Известный астролог Влад Росс поделился своими прогнозами деловой активности в последний месяц 2023 года.
В беседе с Главредом он отметил, что Венера создаст напряжённый аспект вблизи 10 декабря, поэтому 9-11 числа будут не самыми удачными.
Деловая активность в декабре - прогноз от Влада Росса
Также 20-22 декабря Венера будет создавать очень сложные аспекты. В эти даты придётся поволноваться из-за финансовых дел. На эти числа ни в коем случае не назначайте важных переговоров, встреч и подписания важных контрактов.
Марс будет делать напряжённый аспект с Нептуном 29 декабря. Поэтому перед Новым годом, особенно в эту дату, нужно крайне осторожно принимать решения, особенно касающиеся финансов и крупных покупок. Также эта дата опасна тем, что у вас могут выманить деньги или обмануть на очень большую сумму.
Также на деловую сферу повлияет Меркурий, который будет статичным и ретроградным с 11 декабря до 4 января. Сильнее всего это будет чувствоваться с 31 декабря по 4 января. В это время лучше ничего значимого не делать, а веселиться, отдыхать, то есть не предпринимать никаких важных шагов.
У бизнесменов декабрь 2023-го будет хорошим месяцем для продаж. Бо́льшую часть этого месяца Марс будет весьма гармоничен. В своём темпе он будет двигаться к лучшему будущему.
"Если у вас есть задумки сделать что-то новое, то лучше поторопиться и успеть с этим в первой декаде декабря, пока Меркурий не стал ретроградным", - советует Росс.
Последняя неделя декабря в плане бизнеса и денег будет не особо удачной для начинаний. Дела, начатые вблизи 29-31 декабря, могут принести глобальные разочарования. В период ретроградности Меркурия, то есть после 11 декабря и до конца месяца, лучше всё переделывать, переписывать и пересматривать. Речь идёт о делах, документах, контрактах и договорённостях. Планировать что-либо новое не следует.
Напомним, ранее астролог Влад Росс предупредил о кризисах и изменах в декабре 2023 году. Страсти будут кипеть и дома, и в личной жизни, так как Венера будет в знаке Скорпиона с 4 по 29 декабря.
Также астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 года для Весов. Она рассказала, что самое главное событие месяца - разворот Меркурия в ретроградное движение в четвертом доме гороскопа.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
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