Застрахованы от беды: известный астролог Влад Росс рассказал, кто из знаков зодиака проведет ноябрь спокойно

Ноябрь будет "ровным" только для четырех знаков зодиака.

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Гороскоп на ноябрь от Влада Росса / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Главред, Be Inspired)

Гороскоп на ноябрь 2023 вещует одним знакам зодиака позитивные изменения, а другим - негативные. Среди них есть и те, у кого последний месяц осени будет нейтральным и не принесет серьезных потрясений. Нейтральным ноябрь 2023 года будет для следующих знаков - Овен, Дева, Стрелец и Рыбы.

Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Овен

Ноябрь 2023 года у Овна будет отмечен высоким уровнем активности, энтузиазмом и большим желанием изменить что-то в окружающей обстановке. Важно будет проявлять терпение, ведь среди близких и друзей будет немало тех, кто подвергнет сомнению инициативу Овна и откажется помогать в осуществлении намеченных преобразований. Но пусть Овна это не расстраивает, ему нужно руководствоваться принципом "хочешь сделать хорошо – сделай это сам".

Ноябрь для Овна будет не самым удачным и не самым плохим периодом.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Овна: 1, 5, 8, 12, 14, 24. Неблагоприятные дни ноября для Овна: 7, 11, 18, 19, 20, 21.

Карьера. В профессиональной сфере Овну в ноябре-2023 следует постараться не размениваться по мелочам. Лучше будет выбрать одну наиболее важную цель и идти к ней, не оглядываясь по сторонам. Нужно быть терпеливее и настойчивее, поскольку Марс в Скорпионе сулит Овну сложности. Желание получить всё и сразу может сыграть против Овна. Если в ноябре Овну предложат поработать в выходные дни, не нужно роптать, но нужно положиться на свою судьбу – и тогда появится возможность двойного или тройного заработка. В ноябре Овну важно не позволять себе лениться, иначе птица удачи выпорхнет из его рук. Овну нужно помнить, что его мечты будут способны формировать реальность: чем более детальной будет картинка, тем быстрее и отчётливее она проявится в реальном мире. Поэтому то, о чём Овен думает и молится, может быть ему предоставлено.

Деньги. В ноябре 2023-го Овну не стоит тратить деньги, которые могут приплыть к нему в руки. Месяц хорош для того, чтобы взять кредит и выбивать долги. В любом случае, деньги понадобятся позже, скорее всего, в следующем месяце, особенно перед новогодними праздниками: для оплаты счетов, налогов и покупки подарков.

Личная жизнь. Личная жизнь Овна в ноябре будет довольно непростой, поскольку он может поссориться с любимым человеком, стать жертвой обмана и интриги. Следует быть осторожнее и не вести с партнёром бесед на спорные темы, иначе можно серьёзно разругаться. Не нужно делать горячих признаний, особенно о том, что случилась измена. Лучше говорить и думать о духовном, строить совместные планы на будущее. Если отношения Овна завязались недавно, то в ноябре их нужно поберечь. Любой необдуманный поступок может привести к разрыву отношений. Не стоит позволять партнёру или партнёрше думать, что мысли Овна заняты кем-то другим, почувствовать свою второстепенную роль, иначе он или она предпочтёт отправиться на поиски новой любви.

Здоровье. У Овна в ноябре будет не самый сильный иммунитет, поэтому возможны ОРВИ, грипп и простуда. Ему нельзя в этом месяце рисковать на фронте, потому что Марс в Скорпионе, а Скорпион – это знак смерти. Слабым местом будут уши, поэтому нужно носить головной убор, не пренебрегать рекомендациями врачей. В конце ноября организм Овна будет нуждаться в отдыхе больше, чем обычно, потому важно высыпаться. Глубокому очищению кожи поспособствуют банные процедуры. Нужно также уменьшить потребление жареного, маринованного и сладкого. Главное – Овну в ноябре противопоказано злоупотребление непроверенным алкоголем, иначе не избежать отравления или даже летального исхода.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Дева

В ноябре 2023 года Дева может почувствовать, что окружающие к ней не столь внимательны, как ей бы хотелось, или вообще её не замечают. Хотя сама Дева считает себя самым исключительным знаком зодиака. Деве важно переключаться на текущие дела, не переживать – работы хватит. Забота Девы понадобится близким людям. Стоит вести себя так, чтобы близким не в чем было упрекнуть Деву. С другой стороны, представителям знака следует опасаться финансовых авантюр, не брать деньги в долг. Благоприятен активный отдых. В целом, ноябрь будет нейтральным месяцем для Девы, когда будет ни тепло, ни холодно.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Девы: 6, 10, 12, 21, 22, 26.

6, 10, 12, 21, 22, 26. Неблагоприятные дни ноября для Девы: 2, 4, 13, 14, 24, 30.

Карьера. В ноябре 2023 года на работе Дева может столкнуться с непреодолимыми обстоятельствами. Это может помешать ей реализовать намеченное. Но не стоит впадать в отчаяние и злиться. Нужно собраться и постараться извлечь выгоду из происходящего. Деве нужно трудиться спокойно и без напряжения. Как только Дева почувствует усталость, ей сразу нужно отдыхать. Не следует проявлять излишнюю напористость, особенно с начальством. Логика поможет убедить руководство в необходимости применения предложений Девы.

Деньги. В ноябре Деве следует уделять больше внимания вопросам, связанным с финансовыми операциями. Во избежание разочарований не следует торопиться принимать решения. Лучше отказаться от больших покупок в этом месяце.

Личная жизнь. Девам, состоящим в браке, в ноябре 2023 года звёзды советуют обсудить со второй половиной важные семейные дела, семейный бюджет. Вероятно, придётся заново распределить домашние обязанности. И нужно будет постараться решить эту непростую задачу так, чтобы никто не остался обиженным. Возможно, в этот период любимому человеку Девы захочется избавиться от некоторых недостатков, и он попросит её помочь в этом – нужно будет проявить заботу и терпение, а также методично подсказывать, направлять и журить при необходимости. Все эти действия приведут к неплохому результату. Близкий человек Девы сможет с достоинством выйти из непростой ситуации, не проявив при этом ни агрессии, ни слабости.

Здоровье. Самочувствие Девы в ноябре 2023 года будет зависеть от её перенапряжения, нервов, а больше всего – от её настроения. Главная задача в этот период – постараться победить все возникающие негативные эмоции, не нервничать. Хорошими помощниками могут стать занятия спортом или танцами. Также благоприятны банные процедуры и плавание. Середина месяца будет благоприятна для заботы о здоровье и красоте кожи, потому благоприятно посещение косметологического салона. Также будет весьма полезен массаж и посещение остеопата. Кроме того, благоприятными будут маски, пилинг, обёртывание на основе натуральных компонентов, ведь, помимо того, что это будет полезно для кожи, это ещё и улучшит настроение Девы, что позволит ей к концу месяца почувствовать себя довольно хорошо.

Стрелец

В ноябре 2023 года у Стрельца будет большой соблазн делать всё по-своему, что может не понравиться окружающим людям. Поэтому следует быть внимательнее. В целом, ноябрь для Стрельца будет ровным месяцем. В это время Стрельцу нужно быть внимательнее в мелочах, а также осторожнее на дороге, поскольку Меркурий войдёт в этот знак зодиака. Возможны сомнения в правильности выбранного пути, страхи и тревоги. Кроме того, у Стрельца может быть много работы. Нужно следить за своим здоровьем, в частности, пройти профилактический осмотр. А вот в чём Стрельцу повезёт в ноябре, так это в любви – в этой сфере жизни у него всё сложится замечательно.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Стрельца: 1, 5, 12, 14, 18, 28. Неблагоприятные дни ноября для Стрельца: 2, 7, 11, 20, 22, 30.

Карьера. В ноябре 2023-го Стрелец может смело выдвигать предложения и развивать бурную деятельность. Разве что в этом месяце стоит немного подождать с публичным изложением замыслов, даже если они перспективны, поскольку Меркурий будет в изгнании в этом знаке зодиака. Для Стрельцов, которые издают книги, это худший месяц, чтобы их книга увидела свет. Все замыслы получится воплотить в жизнь, но это нужно сделать немного позже, например, в декабре. В ноябре Стрелец может взвалить на себя невыполнимые обязательства. Будет велико желание реализовывать свои способности. Однако лучше не питать иллюзий и трезво смотреть на происходящее вокруг. И уже в следующем месяце перед Стрельцом откроются хорошие перспективы.

Деньги. В финансовых вопросах Стрельцу в ноябре-2023 необходимо избегать спекуляций и азартных игр, поскольку есть риск потерять всё. В этот период к вопросу добывания денег Стрелец будет довольно равнодушен, да и добыть много вряд ли удастся.

Личная жизнь. Стрелец в ноябре 2023-го будет испытывать сильную потребность в стабильных отношениях, без ссор и споров. Он много будет думать о своих чувствах и роли, которую он играет в нынешних отношениях. Следует стараться мыслить положительно и не сожалеть о том, чего вернуть нельзя.

Здоровье. Большие физические нагрузки в ноябре могут не лучшим образом сказаться на самочувствии Стрельца. Нужно больше отдыхать и по возможности отложить важные дела на другое время, поскольку возможны ДТП и несчастные случаи. В начале ноября есть риск простудиться, особенно в первую декаду месяца. Чтобы это не произошло, нужно одеваться по погоде, включить в свой рацион больше сырых овощей и фруктов. Месяц благоприятен, чтобы перейти на сыроедение. Особое внимание стоит уделить состоянию сосудов и пищеварительной системы. В конце месяца можно посетить массажиста и иглотерапевта. Удачным будет поход в салон красоты, можно полностью изменить свой имидж.

Смотрите видеоверсию гороскопа на ноябрь 2023 года от астролога Влада Росса:

Рыбы

Для Рыб ноябрь 2023 года будет ровным месяцем, без взлётов и падений. Но, в целом, месяц у них пройдёт неплохо. В ноябре Рыбы будут склонны выяснять отношения и со всеми спорить – и дома, и на работе. Из-за этого нередко будут возникать сложные ситуации. Такое поведение будет явной ошибкой Рыб. Ведь как только представители знака начнут себя вести нагло с кем-либо, в ответ они получат такую же наглость.

Противостоять нападкам судьбы Рыбам в ноябре будет довольно легко. Важно планировать дела и быть организованными. Главное – контролировать свои эмоции, только в этом случае всё будет прекрасно. Следует прислушиваться к советам друзей – в этом месяце они принесут много пользы.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Рыб: 6, 7, 10, 12, 21, 26.

6, 7, 10, 12, 21, 26. Неблагоприятные дни ноября для Рыб: 1, 8, 15, 18, 19, 28.

Карьера. В профессиональной деятельности в ноябре Рыбам не стоит совершать необдуманные поступки. Не рекомендуется внезапно переходить на новое место работы или менять род деятельности, поскольку есть риск поменять шило на мыло. Один неверный шаг – и Рыбы могут потерять всё, что строили на протяжении долгого времени.

В середине ноября не стоит принимать важных решений, особенно вблизи разворота Сатурна. Дипломатические способности представителей знака будут понижены, а чувство такта приглушено. Потому то, что уже начато, может закончиться быстро, драматично и с серьёзными потерями.

В конце ноября коллеги Рыб будут водить друг друга за нос, и, вероятно, кто-то попытается дезинформировать Рыб или направить по ложному следу. Не нужно относиться к происходящему очень серьёзно, пытаться плести интриги – уже в декабре всё успокоится, и Рыбы смогут гордиться собой, потому что сумели сохранить чистую совесть.

Деньги. В финансовой сфере ноябрь 2023 года для Рыб пройдёт под знаком неопределённости. Скачки вверх и вниз будут угрожать их благополучию. А вот рассудительность и осторожность станут наилучшей защитой в денежных вопросах. Лучше в этом месяце ничего лишнего не покупать.

Личная жизнь. В личной жизни в ноябре Рыб будет переполнять чувство обиды и недовольства партнёром. Рыбы любят и умеют обижаться, а драматизировать ситуацию они умеют лучше всех. Они могут быть недовольны тем, что их избранник не разделяет их чувств и увлечений. Рыбы почувствуют, что они не любят человека, находящегося рядом, либо что их не любят. Рыбы столкнутся с тем, что вторая половинка не захочет обсуждать их проблемы, просто уткнётся в экран телефона, а ведь именно в этом месяце им так нужно будет участие и трепетное отношение.

Однако нежные чувства могут принести новые знакомства Рыб. Незазорно в этом месяце сходить на сторону, если вторая половина не отвечает требованиям Рыб. В любом случае, тёплые объятия – это тот эликсир, который в ноябре будет необходим Рыбам.

Здоровье. В ноябре Рыб ждёт стресс и упадок сил. Нужно стараться не перенапрягать нервную систему, иначе можно сорваться. Есть риск подхватить инфекции, в том числе коронавирус. Возможны острые воспалительные процессы в организме и обострение хронических болезней. Потому очень важны различные профилактические мероприятия. Будет полезно обратиться к диетологу, соблюдать режим питания, иначе можно резко поправиться. Также не стоит пренебрегать влажной уборкой дома, рекомендуется выбросить старую мебель, а также чаще проветривать помещение и дышать свежим воздухом. В середине месяца благоприятно пройти комплексное обследование и оздоровительные косметические процедуры.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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