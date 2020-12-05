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Назван большой тиран-начальник по знаку Зодиака

5 декабря 2020, 11:27
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Земной знак Зодиака способен постоянно давить на подчиненных, предупредил астролог.

Астролог поделился, что Козероги могут быть тиранами-начальниками – Козерог гороскоп
Козероги могут быть тиранами-начальниками, поделился астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс сообщил, что знак Зодиака Козерог является одним из больших тиранов, поэтому его стоит остерегаться.

Среди Козерогов особенно много тиранов-руководителей, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник посоветовал, как противостоять Козерогам-тиранам – нужно твердо выставить свои рамки.

"…Козерог – это еще один большой тиран, которого следует остерегаться. Особенно много среди Козерогов тиранов-начальников, которые постоянно давят, ограничивают, ставят жесткие рамки, засыпают множеством требований…", – сказал эксперт.

  • Ранее Влад Росс говорил, что Козероги могут проявить себя хорошо в менеджменте, и из представителей этого знака Зодиака могут получиться неплохие начальники.
  • Астролог отмечал, что лучшие сферы деятельности для Козерогов – недвижимость и строительство, финансы и банковское дело.

Знак Зодиака Козерог

Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – один из трех земных знаков.

Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.

Влад Росс гороскоп Козерог
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