Назван большой тиран-начальник по знаку Зодиака

Земной знак Зодиака способен постоянно давить на подчиненных, предупредил астролог.
Астролог Влад Росс сообщил, что знак Зодиака Козерог является одним из больших тиранов, поэтому его стоит остерегаться.
Среди Козерогов особенно много тиранов-руководителей, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник посоветовал, как противостоять Козерогам-тиранам – нужно твердо выставить свои рамки.
"…Козерог – это еще один большой тиран, которого следует остерегаться. Особенно много среди Козерогов тиранов-начальников, которые постоянно давят, ограничивают, ставят жесткие рамки, засыпают множеством требований…", – сказал эксперт.
- Ранее Влад Росс говорил, что Козероги могут проявить себя хорошо в менеджменте, и из представителей этого знака Зодиака могут получиться неплохие начальники.
- Астролог отмечал, что лучшие сферы деятельности для Козерогов – недвижимость и строительство, финансы и банковское дело.
Знак Зодиака Козерог
Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – один из трех земных знаков.
Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.
Автор: Екатерина Присяжнюк