Назван большой тиран-начальник по знаку Зодиака

Козероги могут быть тиранами-начальниками, поделился астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс сообщил, что знак Зодиака Козерог является одним из больших тиранов, поэтому его стоит остерегаться.

Среди Козерогов особенно много тиранов-руководителей, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник посоветовал, как противостоять Козерогам-тиранам – нужно твердо выставить свои рамки.

"…Козерог – это еще один большой тиран, которого следует остерегаться. Особенно много среди Козерогов тиранов-начальников, которые постоянно давят, ограничивают, ставят жесткие рамки, засыпают множеством требований…", – сказал эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что Козероги могут проявить себя хорошо в менеджменте, и из представителей этого знака Зодиака могут получиться неплохие начальники.

Астролог отмечал, что лучшие сферы деятельности для Козерогов – недвижимость и строительство, финансы и банковское дело.