Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Мария Тупик
26 января 2026, 17:41
Сейчас для Украины наступает пик безумия, говорит Елена Бучинская.
Когда война может закончиться / Коллаж: Главред

Война в Украине и массированные обстрелы могут закончиться. Как рассказала астролог Елена Бучинская, для страны наступит судьбоносный месяц, передает Главред.

"С 26 января начинается агрессивный месяц. Эта агрессия может быть в обострении на фронте, ударах по стране. Идет апогей агрессии. Может появиться что-то новое, новое оружие, новая тактика. Может быть обострение обстрелов. На этой неделе мы бережем себя и обязательно идем в укрытия во время тревог", - добавляет астролог.

По словам астролога, переговоры пока не дают результата.

"Сейчас идет пик безумия. Сейчас любые переговоры - это безумное давление. Это давление не совсем порядочное. Но вторая половина недели с 26 января по 1 февраля становится легче. Могут быть договоренности, могут быть письменные соглашения. Особенно это будет происходить с 29-30 января", - добавляет она.

О персоне: Елена Бучинская

Елена Бучинская - известный украинский астролог. Уже более 14 лет занимается астрологией. Часто рассказывает о прогнозах для Украины и мира, составляет натальные карты.

Когда война может закончиться

"До середины февраля ждем, что будет принято. Февраль - это судьбоносный месяц для нас. Либо агрессия обострится, либо будет прекращение агрессии", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

