Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Не упустите свой шанс: названы самые удачные дни октября для каждого знака зодиака

Марина Фурман
6 октября 2025, 02:37
6
Каждый знак зодиака в октябре будет иметь свои особые дни.
Не упустите свой шанс: названы самые удачные дни октября для каждого знака зодиака
Какие дни октября принесут успех каждому знаку зодиака / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому повезет в октябре
  • В какие дни лучше всего решать финансовые вопросы

Октябрь принесет каждому знаку зодиака особые дни, когда звезды будут на их стороне. Это время, когда можно принимать важные решения, начинать новые дела или просто воспользоваться возможностями, которые "подбрасывает" судьба. Главред выяснил, в какие дни повезет знакам зодиака.

Овен

Благоприятные дни: 2, 6 и 11 октября.

видео дня

Если вы долго сомневались с новыми проектами, сейчас самое время действовать. Этот период идеально подходит для старта и активных начинаний, говорится на портале Made in Vilnius.

Телец

Благоприятные дни: 10, 14 и 27 октября.

Для Тельцов этот период обещает финансовый успех и стабильность. Удачное время для решения финансовых вопросов.

Близнецы

Благоприятные дни: 3, 12 и 20 октября.

Эти дни - время, когда можно делиться своими идеями.

Рак

Благоприятные дни: 8, 18 и 25 октября.

Для Раков это время, когда можно укрепить семейные отношения и обрести эмоциональное равновесие.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Благоприятные дни: 9, 16 и 28 октября.

В течение этих дней Львов ждут новые возможности и успешные встречи.

Дева

Благоприятные дни: 5, 11 и 23 октября.

В эти дни Девам лучше позаботиться о своем здоровье.

Весы

Благоприятные дни: 7, 15 и 24 октября.

Для Весов это время, когда удастся восстановить равновесие и принять важные жизненные решения.

Скорпион

Благоприятные дни: 13, 19 и 29 октября.

Скорпионам звезды помогут принять важные финансовые решения.

Стрелец

Благоприятные дни: 6, 14 и 21 октября.

На эти дни Стрельцы могут уверенно планировать путешествия, которые они откладывали на лучший период.

Козерог

Благоприятные дни: 9, 18 и 26 октября.

Для Козерогов это будет продуктивное время - карьера может продвинуться вперед.

Водолей

Благоприятные дни: 4, 17 и 30 октября.

Водолеям повезет в творческих проектах и новых идеях. Может появиться прилив вдохновения.

Рыбы

Благоприятные дни: 1, 12 и 22 октября.

Для Рыб это период, когда проявится интуиция, а на работе появятся новые возможности, которые принесут в будущем плоды.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп астрологический прогноз гороскоп на октябрь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

02:09Фронт
"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

00:25Война
Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

00:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"

Последние новости

04:03

"Часть стратегии": политолог объяснил появление дронов РФ над Европой, чего ждать

03:30

Космический прорыв: миссия на Луну раскроет невероятную загадку цивилизации

02:37

Не упустите свой шанс: названы самые удачные дни октября для каждого знака зодиака

02:09

Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

01:30

Роман Сасанчин хочет забрать к себе дочь после развода - как отреагировала экс-жена

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
01:06

"Почему ты не идешь играть": Караваев жестко "наехал" на фаната после неудачного матчаВидео

00:25

"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

00:19

Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

05 октября, воскресенье
23:47

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Реклама
23:16

Это не просто "ковер": какую ловушку скрывает опавшие листья для водителей

23:06

Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетикеВидео

22:22

Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

22:06

Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

21:57

Зимний сон без вредителей: эффективные методы обработки сада после опадения листьевВидео

21:08

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

20:42

"Целью не является поражение РФ": Фицо сделал резкое заявление о войне в Украине

20:41

Молчунья Ева Бушмина засветилась в Киеве - детали

20:05

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

20:02

Убийство украинки в США: в одном из штатов приняли "Закон Ирины"

19:54

Даст ли Трамп Томагавки Украине?мнение

Реклама
19:52

"Агрессор" требует "справедливости" - в РФ возмущены решением ФИФА по Израилю

19:43

Почему отец короля Даниила Галицкого "был крокодилом": историк раскрыл нюансВидео

19:37

Четыре знака зодиака, которые становятся самыми ленивыми мужьями

19:26

Китайский гороскоп на завтра 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

18:52

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

18:47

Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали

18:47

Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

18:01

Атака РФ по Украине: Путин смеется над Западом, уверен Зеленский

17:59

Ученые открыли новый способ измерения времени - что меняетсяВидео

17:42

Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьейФото

17:36

Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ

17:32

"Взяли регион в полукольцо": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

17:07

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

16:30

Россия нанесла самый мощный удар по Львову с начала войнымнение

16:17

Люди, родившиеся в эти даты, будут самыми преданными друзьями

15:50

Считали сокровищем и носили как талисман: раскрыт секрет стеклянных шариков из СССРВидео

15:34

В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: "речной монстр" весит 40 кг

15:14

Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:12

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

14:42

Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

Реклама
14:29

Невеста в шоке: подруга отказалась идти к алтарю из-за странной причины

14:29

Время сделать запасы: в Украине резко подорожают популярные продукты

14:18

Закричала и отвернулась: беременная Бех-Романчук узнала пол первенцаВидео

14:06

Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлениемВидео

13:50

Осень подготовила сюрпризы на 6 октября: где завтра понадобится зонт

13:39

Безработная Оксана Баюл распродает имущество в США - подробности

13:23

Под Покровском ВСУ перешли в контратаку: что удалось отвоевать у врага

12:59

Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовкиВидео

12:46

"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

12:21

Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять