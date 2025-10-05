Поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется финансовая фортуна 5 октября

В субботу перед некоторыми знаками зодиака откроются новые двери.

К кому придет достаток в воскресенье / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Астрологи предсказывают, что четыре китайских знака зодиака искупаются в волне настоящей удачи и достатка уже в воскресенье, 5 октября.

YourTango пишет, что воскресный День открытых дверей пройдет под знаком Огненной Овцы. В китайской астрологии такие дни открывают двери, которые ранее были закрыты, очищая устаревшую энергию, чтобы новые возможности могли ворваться. Этот день способствует тем, кто решается открыть что-то лучшее. 5 октября предлагает именно тот редкий доступ к изобилию, который приходит в форме облегчения, прогресса, передает Главред.

Каких знаков зодиака ждет изобилие

Коза

Этот день подтолкнет вас сделать шаг навстречу чему-то новому. Это может выглядеть как приглашение к лучшему финансовому положению, исходящее от предложения, платежа или даже возможности изменить способ заработка.

Бык

В субботу ожидайте изменения в отношении ресурсов. Денежные долги, отложенная поддержка или возможность, которая казалась недостижимой, могут наконец появиться, когда вы перестанете пытаться все удерживать стабильно и отпустите один устаревший план. Кто-то может решить инвестировать в вас или поделиться чем-то, что скрывал.

Лошадь

Если вы работали над достижением финансовой или эмоциональной свободы, 5 октября вы почувствуете, как открывается дверь. Это может быть способом сократить ненужные расходы, заработать больше благодаря дополнительным идеям или прекратить изнурительную динамику, которая стоила вам как энергии, так и денег.

Кролик

Этот день принесет тихое благословение и новую стабильность как в любви, так и в деньгах. Кто-то, кто когда-то казался ненадежным, может наконец проявить стабильность, или же вы можете почувствовать готовность инвестировать в себя. Финансовые изменения могут произойти из-за партнера, сотрудничества или важного "да".

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

