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Негатив останется в прошлом: 3 знака зодиака, которых ждет счастье с 17 сентября

Марина Иваненко
16 сентября 2026, 17:19
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Что ждёт Рака, Стрельца и Рыб 17 сентября: кому удастся избавиться от негатива, преодолеть сомнения и сосредоточиться на счастливых моментах.
Кому 17 сентября станет легче смотреть на жизнь
Кому 17 сентября станет легче смотреть на жизнь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие три знака почувствуют прилив радости 17 сентября
  • Кому поможет отказ от негатива
  • Кто вернёт веру в собственные силы

Фаза растущего полумесяца в Стрельце 17 сентября 2026 года принесет ощущение облегчения и поможет вернуть веру в положительные перемены. Несмотря на общий поток негативных новостей, астрологические влияния этого дня будут способствовать тому, чтобы отбросить сомнения, почувствовать вдохновение и сделать осознанный выбор в пользу собственного счастья. Главред расскажет подробнее.

По данным астрологических экспертов издания YourTango, этот период может стать особенным для трех представителей зодиакального круга. Они смогут сосредоточиться на положительных моментах, отказаться от лишних переживаний и вернуть себе ощущение внутренней гармонии.

видео дня

Рак

Вы сознательно отказываетесь от мрачного информационного фона в новостях и социальных сетях, выбирая более спокойную собственную жизнь. Цифровой детокс поможет отвлечься от лишних переживаний и уделить больше внимания тому, что действительно имеет для вас значение.

17 сентября вы можете почувствовать, что не обязаны постоянно следить за негативными событиями вокруг. Вместо этого появится желание сосредоточиться на приятных моментах, близких людях и собственных потребностях. Такой подход подарит ощущение легкости и поможет лучше контролировать собственное эмоциональное состояние.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в том числе астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Стрелец

Растущая Луна в вашем собственном знаке возвращает вам привычную уверенность и внутреннюю силу. Вы постепенно избавляетесь от привычки сосредотачиваться на том, что идет не по плану, и переключаете внимание на вещи, за которые можете быть благодарны.

В этот день особенно важным станет осознание собственных достижений. Даже небольшие победы способны напомнить вам, сколько всего уже удалось сделать. Радость от простых вещей поможет почувствовать больше свободы и вернуть привычный оптимистичный настрой.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Вы больше не позволяете сомнениям и прошлым неудачам истощать вашу энергию. Вместо постоянного возвращения к старым ситуациям вы начинаете смотреть вперед и сосредотачиваетесь на том, что может принести вам удовольствие и вдохновение.

17 сентября изменение взгляда на привычные вещи поможет вам почувствовать больше внутренней легкости. Вы сможете четче понять, что именно делает вас счастливыми, и позволить себе уделять этому больше времени и внимания.

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