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Новолуние 31 декабря принесет сюрприз 3 знакам зодиака: кого ждет богатство

Мария Тупик
29 декабря 2024, 13:33
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Что ждет все знаки зодиака в Новолуние 31 декабря и кому повезет, рассказала астролог Анжелика Витренко.
Новолуние в декабре
Новолуние в декабре / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

В этом гороскопе вы узнаете:

  • Кому ждать финансового успеха на Новолуние
  • Кому из знаком зодиака повезет в Новолуние 31 декабря

Последнее Новолуние 2024 года произойдет в Козероге 31 декабря в 00.26 по Киеву. Как рассказала астролог Анжелика Витренко для Главреда, стоит начинать ставить четкие цели на будущий год.

"Воспользуйтесь энергией этого новолуния для построения чётких целей на 2025 год", - говорит астролог.

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Гороскоп для каждого знака зодиака на Новолуние 31 декабря

Овен: стоит сделать фокус на своей карьере и профессиональных целях. Важен систематический подход и терпение. Ставьте амбициозные задачи и действуйте.

Телец: время расширять горизонты! Займитесь обучением, начните проект, который потребует новых знаний и навыков. Долгосрочные инвестиции в себя принесут дивиденды.

Близнецы: займитесь планированием бюджета, инвестициями или погашением долгов. Вложите энергию в трансформацию себя.

Рак: стоит сделать фокус на отношениях. Это хорошее время, чтобы начать новый этап в партнерстве - личном или деловом. Обсудите общие цели и выстройте стратегию.

Лев: обратите внимание на здоровье. Начните новый режим тренировок, организуйте своё рабочее пространство, что улучшит вашу продуктивность.

Дева: время для творчества и романтики. Начните проект, который рассказывает вашу индивидуальность, или уделите внимание отношениям.

Весы: внимание на домашний уют и семью. Запланируйте перестановку, ремонт или уделите внимание близким.

Скорпион: время для общения и новых связей. Напишите список целей или идей, которые вы хотите обсудить с коллегами, друзьями или близкими. Курсы и обучение тоже будут полезны.

Стрелец: фокус на финансы. Пересмотрите бюджет, найдите новые способы заработка или начните долгосрочные инвестиции. Уделите внимание своим ресурсам.

Козерог: это ваш звёздный час! Пересмотрите свои личные цели, образ и стиль. Сделайте шаги к тому, чтобы стать лучшей версией себя.

Водолей: время для самопознания и духовных практик. Период для завершения старого и подготовки к новому. Медитация, планирование и анализ прошлого помогут подготовиться к следующему этапу.

Рыбы: сфокусируйтесь на своих мечтах и социальных связях. Пересмотрите свои планы, взаимодействуйте с единомышленниками и начните проекты, которые поддерживают ваши идеи.

Анжелика Витренко

Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

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