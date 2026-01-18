Новолуние в Козероге 18 января: сильный прогноз на две недели для всех знаков зодиака

Новолуние изменит ситуацию так, как вы и представить не могли — и это будет к лучшему.

Анжела Перл составила Таро-прогноз на новолуние в январе 2026 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

В воскресенье, 18 января, состоится новолуние в знаке Козерога. Это знак достижений, амбиций и планов.

В это новолуние произойдёт что-то, что вас удивит, но повернёт ситуацию в лучшую для сторону. Влияние новой Луны можно будет почувствовать до полнолуния 1 февраля. Об этом на своем Youtube-канале рассказала таролог Анжела Перл. Также она опубликовала Таро-прогноз для каждого знака зодиака.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карта: Шут

Нулевая карта, карта Урана (планеты сюрпризов и неожиданностей). Это что-то новое, с нуля, то, чего вы никогда не делали. Неожиданность, сюрпризы. Может быть, что-то связано с иностранцами или заграницей. Возможен неожиданный полёт или поездка.

Очень классная, хорошая карта. Готовьтесь и принимайте подарки судьбы", - сказала таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта: Туз пентаклей

Прибыль, финансы, деньги. Туз — это новые открывающиеся двери, новые возможности. Возможна новая работа, клиент, проект, финансовое предложение, инвестор. Очень хорошая карта, связанная именно с финансами, деньгами, ценностями, тем, чем вы владеете. Не исключена важная для вас покупка. В целом, это карта прибыли.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карта: Двойка жезлов

Карта коммуникации. Вы будете с кем-то общаться, вести переговоры, возможны новые знакомства. Это могут быть деловые отношения, начало партнёрства, коллаборации, какое-то предложение для вас. Либо это может быть романтическое знакомство. Контакты, встречи, искра, влюблённость. А может, вы вдвоём с кем-то куда-то поедете или построите планы с партнёром.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карты: Пятёрка кубков, Король кубков, пенткалей

Раков ждет разочарование, что-то вам не понравится. Или нужно от чего-то избавиться, чтобы получить новую энергию. Чтобы принять это новое, нужно от чего-то отказаться, перестать оглядываться назад.

Пятёрка кубков говорит: не думайте о том, что было, не смотрите назад.

Пятёрка — это всегда карта перемен. Вас ждут перемены, но нужно их увидеть, поднять голову.

Король кубков - это мужчина (возможно, Рак, Скорпион или Рыбы). Это также карта интуиции, чувств, эмоций.

Двойка пентаклей - это баланс. Могут быть финансовые новости, но главное — это новолуние приведёт вас к балансу. Вы поймёте, от чего нужно отказаться, на что опираться, что сейчас является стержнем или фундаментом в вашей жизни. Слушайте себя, свою интуицию, свои ощущения, чтобы быть в балансе.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта: Король пентаклей

Это новолуние принесёт новости о стабильности. Возможно, это мужчина (Телец, Дева или Козерог) сделает вам предложение.

Карта также говорит о том, что в вашу жизнь придёт финансовая стабильность, безопасность, уверенность в завтрашнем дне. Это могут быть финансовые предложения, работа, клиент, проект. С финансами всё будет хорошо, появится чувство безопасности.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карта: Мир

Завершение цикла, переход на следующий уровень. Какая-то новость, информация, предложение, которое повысит ваш статус. Может быть связано с работой: повышение, новый крупный проект, руководство бизнесом. Или с личными отношениями: они перейдут на следующий уровень (например, статус невесты).

Какой-то цикл завершается, и вы входите в новый. Это может быть и поездка, путешествие, покупка недвижимости за границей, знакомство с иностранцем, получение документов на переезд, смена статуса резидента.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта: Тройка пентаклей

Команда, группа, друзья, работа в коллективе, развитие навыков (тех, что можно монетизировать). Возможно, начало ремонта, работа с дизайнерами, креативный проект, обучение чему-то новому. Интересная работа в команде, предложение от друзей или коллег. Если у вас свой бизнес — вы возьмёте людей в команду. Вы что-то будете делать совместно придумывать, предпринимать. Возможно, это будет семейное начинание. Это то, что отражает ваши таланты и может быть монетизировано.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта: Шестёрка пентаклей

Обмен энергиями. Это получение денег, финансовая помощь. Помощь может прийти не только в деньгах, но и в виде бесплатного жилья, полезного знакомства, приглашения, возможности бесплатно учиться. А вы что-то дадите взамен: свои эмоции, советы, таланты, помощь. Это могут быть деньги на детей, разовая помощь от родителей. Денежная карта, карта помощи и обмена. Если ждёте предложения или помощи — она придёт.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карта: Двойка мечей, 6 жезлов

Возможно, нужно от чего-то отказаться, что-то закрыть, чтобы начать новое. Может, перестать общаться с тем, кто негативно влияет, забирает время и энергию. У вас есть два варианта, и вы не знаете, какой выбрать, и поэтому не выбираете никакой. Так делать нельзя, предупредила таролог.

Шестёрка жезлов — это карта победителя. Нужно выходить в люди, на сцену, быть в центре внимания. Показать себя, свою харизму. Вам будут аплодировать, вас захотят видеть в каком-то проекте или организации. Не закрывайтесь! Выходите в мир, и вы будете победителем. Всё получится, будь то презентация себя, талантов, устройство на работу или участие в конкурсе. Начинайте действовать.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карты: Королева мечей, Паж пентаклей, Королева пентаклей

Это ваше новолуние. Вы должны что-то начать с 18 по 31 число. Составьте план, поставьте цель. Чего вы хотите достичь?

Ваша карта — Королева мечей. Это женщина (Близнецы, Весы, Водолей), но сама карта показывает энергию мысли, переговоров, силу слова. Возможно, нужно работать с информацией, советоваться, чётко обозначать словами или на бумаге, чего вы хотите.

Паж Пентаклей - это небольшие деньги, финансовые начинания, новые вложения, возможно, деньги на детей, детские темы.

Королева пентаклей - это карта Козерога. Вы знаете, что делаете, куда вкладываете. Вы осторожны, практичны. Это карта ценностей, собственности (например, недвижимости). Это не только финансы, но и практичность, чувство безопасности и защищённости. Оно у вас появится или усилится. Ощущение, что всё идёт своим чередом, вы защищены и спокойны. Фундамент будет стабильным.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта: Рыцарь жезлов

Движение, поездка, возможно, покупка машины, переезд. Это карта действий, активности. В первую неделю новолуния (с 18 по 25) вы будете много действовать, ехать куда-то, путешествовать. Очень хорошая неделя для реализации планов. Всё будет получаться быстро, потому что Рыцарь жезлов очень быстр. События могут происходить стремительно, даже незапланированные, потому что Уран (ваша планета) в хорошем аспекте. Возможны неожиданные гости или переезд.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карты: Четвёрка пентаклей, Императрица

Спокойствие. Вы как будто сидите на месте. Если вы переживали, что что-то потеряете, - не волнуйтесь, всё при вас, все ваши достижения, накопления. Это денежная карта.

Но это новолуние — время, чтобы что-то начать, действовать, планировать, а вы, возможно, ждёте.

Императрица - очень хорошая карта. Это может быть новое место жительства. Возможно, вы купите квартиру. Вы будете довольны полученным предложением, приглашением или победой в чём-то.

