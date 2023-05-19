Новолуние в мае 2023: что ждет каждый знак зодиака до 4 июня

Период с 18 мая до 4 июня очень удачен для коммуникаций и знакомств, говорит гороскоп Таро.

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​ Гороскоп Таро на новолуние 18 мая - что ждет каждый знак зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Новолуние 18-19 мая 2023 года пройдет в знаке Близнецы. Его влияние можно будет ощутить в течение двух недель - до полнолуния 4 июня. Об этом рассказала на своем Youtube-канале астролог Анжела Перл и составила гороскоп по картам Таро для каждого знака зодиака с 18 мая по 4 июня. В целом, по словам специалиста, это очень хорошее время для коммуникаций и знакомств.

Гороскоп Таро Овен

Карта Король мечей

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Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) будет играть какую-то роль в жизни Овнов в ближайшие две недели. Это может быть начальник, отец, врач, государственный служащий, юрист. Это человек с холодным умом. Вы можете получить от него новость.

Гороскоп Таро Телец

Карта Паж кубков

Это карта детей. Если у вас есть дети, то вы будете заниматься их делами или получите от них новость.

Также это карта начинаний. Вам придется научиться чему-то. Также карта может означать начало нового проекта.

Гороскоп Таро Близнецы

Карта 9 жезлов

Придется "затянуть пояс", нужно отложить деньги на что-то.

Произойдет кульминация чего-то, что вы защищаете. Будет принято решение, вы получите ответ, говорит гороскоп Таро.

Нужно будет отстаивать свои права.

Гороскоп Таро Рак

Карта Сила

Раки будут очень сильны. Вы справитесь с финансовой стороной какой-то ситуации. Также удастся победить конкурентов.

Также эта карта говорит о физическом здоровье. Раки смогут справиться с болезнью.

У Раков появится желание что-то делать. Представители знака окажутся в центре внимания.

Гороскоп Таро Лев

Карта 3 кубков

Львов ждет праздник, хорошая новость, поход в ресторан.

Вам будет, что отпраздновать.

Если вы хотите начать какое-то дело, то скорее всего у вас будут партнеры.

Гороскоп Таро Дева

Карта 10 пентаклей

Финансовая карта, которая говорит о том, что прибыли будет много. Вы получите финансовую поддержку.

В бизнесе Дев ждет удача. Две недели будут очень денежными. Бизнес-партнерство будет финансово выгодным.

Гороскоп Таро Весы

Карта Дьявол

Вас ждут вечеринки, интимные отношения, "фестивальное" настроение.

В негативе Дьявол говорит о зависимости. Например, о сложных отношениях, которые вы не можете разорвать, о ревности и "итальянских страстях".

Гороскоп Таро Скорпион

Карта 2 пентаклей

Деньги будут и приходить, и уходить, нужно балансировать с доходами и расходами.

Вы будете на связи с партнером/мужем/женой/ подругой/другом. Будет много общения и обсуждений финансовых вопросов.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта Влюбленные

Эта карта говорит о свиданиях, влюбленности, романах. Стрельцам нужно будет выбирать между двумя кандидатами.

Состоится важное знакомство, встреча. Может быть заключен контракт, договор. Вы себя добровольно свяжете обязательствами.

Гороскоп Таро Козерог

Карта Король мечей

Чиновник, юрист, врач или другой специалист сыграет роль в жизни Козерогов. По гороскопу это может быть представитель знаков зодиака Близнецы, Весы, Водолей. Это неэмоциональный человек с логическим мышлением. К нему вы обратитесь за помощью.

Гороскоп Таро Водолей

Карта 2 жезлов

В любых новых начинаниях нужно приложить труд и усилия для того, чтобы получить хороший результат.

В новые отношения также стоит вкладывать время и энергию, чтобы они переросли в нечто большее.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта Королева жезлов

Женщина огненной стихии (Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в жизни Рыб. По характеру она активная и энергичная и подтолкнет вас к чему-то, возможно окажет помощь.

Смотрите на видео подробный гороскоп на новолуние от Анжелы Перл:

Ранее Главред писал, что 17 мая 2023 года Юпитер - планета изобилия и подарков - вошел в знак Тельца на ближайший год, до конца мая 2024 года. Анжела Перл рассказала, что ждет каждый из знаков зодиака.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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