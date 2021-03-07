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Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия

7 марта 2021, 20:26

В день старта новой фазы Луны можно заниматься планированием, посоветовал Влад Росс.

Погорельченко предупредила, что в новую фазу Луны будет много иллюзий
В мартовское новолуние будет много иллюзий, предупредила астролог / flickr.com/mimmi thorsdotter

Астролог Влад Росс сообщил, что новолуние в марте месяце 2021 года будет в субботу днем, 13 марта.

Точное время мартовского новолуния по Киеву – 12:21, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что в новолуние лучше всего выстраивать планы на будущее, это прекрасное время для новых замыслов, дискуссий и встреч.

Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, что в субботу многое будет скрыто от человеческих глаз, день принесет большое количество иллюзий.

Советы от Погорельченко на новолуние 13 марта 2021 года:

  • Нужно внимательно относиться к любым предложениям, особенно финансового характера, поскольку через неделю могут всплыть не совсем приятные детали;
  • Можно подводить итоги;
  • Не стоит начинать что-то новое;
  • Время лучше провести с близкими людьми.

"…энергии может быть немного, но неплохо пройдет комфортное общение с приятными людьми. Создайте ненапрягающую обстановку", – добавила эксперт.

Чтобы ознакомиться с другими астропрогнозами Юлии Погорельченко, перейдите на ее страницу в Instagram.

Новолуние

  • Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, сообщает Википедия.
  • В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.

Влад Росс Юлия Погорельченко новолуние 2021
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