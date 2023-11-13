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Новолуние в ноябре 2023: Стрельцы будут на "седьмом небе", а Близнецы получат прибыль

Анна Ярославская
13 ноября 2023, 10:17
Влияние новой Луны можно будет ощущать в течение двух недель - с 13 но 23 ноября.
Анжела Перл, новолуние, гороскоп
Новолуние в ноябре 2023: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay, depositphotos.com/ua

Новолуние 13 ноября 2023 пройдет в знаке Скорпиона. Влияние новой Луны можно будет ощутить в течение двух недель - с 13 но 23 ноября. Она сделает вас либо очень активными и спортивными, либо агрессивными.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Гороскоп Таро Овен

Карта 2 жезлов

Наступает хорошее время для переговоров, поездок, планов на будущее, сотрудничества. Возможно вы поедете в другую страну.

Гороскоп Таро Телец

Карта Паж жезлов

Карта начинаний. Какой-то процесс находится на начальном этапе. Тельцы подойдут к нему с энтузиазмом.

Вам придется о ком-то заботиться (дети, родственники, животные).

Гороскоп Таро Близнецы

Карта 7 пентаклей

Хорошая финансовая карта. Что-то вырастет в цене. Вы получите результаты своих трудов. Можно делать инвестиции и поднимать цены на свои услуги. Для сбора урожая нужно немного подождать.

Гороскоп Таро Рак

Карта Король кубков

Карта спокойствия, эмоциональной наполненности. Возможно вы отправитесь к морю.

Также эта карта означает мужчину (Рак, Скорпион, Рыбы). С ним состоится знакомство или такой человек окажет помощь.

Гороскоп Таро Лев

Карта Рыцарь кубков

Ждите известие, сообщение. Состоится приятное романтическое знакомство. Возможна поездка. Будет продвижение в любовных делах. Вас пригласят на свидание.

Гороскоп Таро Дева

Карта 6 кубков

Карта хороших воспоминаний и приятных эмоций. Произойдет событие, которое тронет ваше сердце. Вернется человек из прошлого.

Гороскоп Таро Весы

Карта Туз пентаклей

Вы получите работу, прибыль, выгодное предложение. Это очень хорошая карта для начинаний. Вас оценят по достоинству.

Гороскоп Таро Скорпион

Карта Рыцарь мечей

События будут развиваться быстро. Вы получите очень важные новости. Вы захотите действовать. Возможно состоится путешествие.

Карта Влюбленные

Вас ждет новая любовь, брак, романтическое знакомство, страсть. С мужем/женой начнется второй медовый месяц.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта 9 кубков

Карта исполнения желаний. Вы будете на седьмом небе от счастья.

Стрельцы получат подарок, прибыль, достигнут цели.

Гороскоп Таро Козерог

Карта Башня

Планы неожиданно изменятся или отменятся. События произойдут внезапно. Есть риск попасть в больницу.

Гороскоп Таро Водолей

Карта 9 пентаклей

Водолеи получат хорошие деньги (прибыль, премия, инвестиции). Вы сможете позволить себе то, чего вы хотите и что заслужили. Ждите подарков, говорит Таро-прогноз.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта 9 мечей

Карта бессонницы. Вас одолевают мысли и вы не можете принять решение, так любое действие может иметь последствия.

Карта Солнце

Чем быстрее вы примете решение, которое вас мучает, тем скорее придете к триумфу во всех сферах жизни.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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