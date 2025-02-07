Новый удар и Орешник наготове: что задумал Путин для обстрела Украины

Когда новый ракетный удар по Украине может на нести Путин, рассказала Главреду Ангелина Вакулина.

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Ракетный удар по Украине прогноз / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Ангелина Вакулина

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Новый ракетный удар может состоятся совсем скоро. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, президент диктатор РФ Владимир Путин готовит новый удар, и будет пугать ядерным оружием с применением Орешника.

"К сожалению, но год не будет легче предыдущих от слова совсем. Война скоро не закончится", - говорит астролог, передает Главред.

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Ангелина Вакулина отметила, что будет много перемен в Украине.

"Сейчас будет много перемен в нашей стране. Новый план уже в руках президентов. Будут пугать ядерным оружием, катастрофой, наступлением и аварией на ЗАЭС", - говорит астролог.

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"Запорожье и область, Днепр и область, Сумы и область - будьте внимательны.

Может лететь до тревоги", - сказала астролог.

"Киев и область. Тоже полетит и много всего. Могут быть жертвы, к сожалению", - говорит астролог в прогнозе.

"Стрый, Дрогобыч, Ивано-Франковск, Одесса и область. Переходите в укрытия, когда тревога. Карты показывают опасность", - говорит астролог.

Также Вакулина предупредила об опасности для детей.

"Опасность для детей. Вся страна", - предупредила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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