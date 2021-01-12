Нумеролог предупредила об угрозах последнего лунного дня: от чего отказаться

Лунный день / depositphotos.com

Сутки с 07:30 12 января до 07:01 (по киевскому времени) 13 января - двадцать девятый лунный день. Этот отрезок времени является несчастливым для любых людей и для любого вида деятельности. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала блогер и нумеролог Людмила Савина.

"Двадцать девятый лунный день ясно показывает нам, правильно ли мы жили на протяжении всего месяца. Этот день несчастлив во всем и для всего. В этот период вы будете чувствовать себя несколько хуже обычного. Возможны раздражительность, депрессия, головная боль, обострение хронических заболеваний, беспричинный страх и беспокойство, мрачные мысли, дурные предчувствия. В таком состоянии трудно давать объективную оценку событиям, принимать решения, заниматься ответственной, напряженной работой", - написала она.

Савина рекомендует людям в двадцать девятый лунный день максимально воздержаться от любых действий - особенно сложных.

"Желательно ничего не начинать и не предпринимать. Все пойдет не так, как планировалось. Опасность болезней, обманов и заблуждений может привести к травмам, ошибкам. Если день проходит сложно, значит, человек пошел не по "своему" пути. Одиночество и размышления помогут ему оценить прошлую жизнь, отбросить второстепенное, сосредоточившись на главном. Интуиция покажет верный путь", - заявила она.

Савина утверждает, что двадцать девятый лунный день отлично подойдет для медитации, для генуборки и уплаты долгов.

"Хороший день для медитации. Этот день подходит для генеральной уборки и возвращения долгов. К снам нужно отнестись с пониманием. Они могут сбываться", - подытожил он.

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