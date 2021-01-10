"Кризисный январь": астролог сказал, кому нельзя высовываться

Росс поделился, у кого могут ломаться компьютеры и автомобили.
Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на январь 2021 года и предупредил, что Водолеям грозит кризисный период.
Представителям этого знака лучше быть тише воды, ниже травы, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
По его словам, Водолеям противопоказано изменение места работы.
Росс предупредил, что может ломаться техника, в частности компьютеры и машины.
"…возможны сложные ситуации дома, в семье и с родственниками. Водолею нужно быть очень осторожным в отношениях с родителями, иначе они могут разругаться на всю оставшуюся жизнь", – сказал астролог.
- Ранее появился подробный гороскоп на 2021 год для Водолеев.
- В астропрогнозе говорится, что у представителей этого знака Зодиака пик жизненных сил будет в конце 2021-го, в это время им можно вкладывать во что-то деньги.
Знак Зодиака Водолей
Всего есть 12 знаков Зодиака. Водолей – один из трех воздушных знаков Зодиака.
Водолеями считаются люди, которые родились с 20 января по 18 февраля.
Автор: Екатерина Присяжнюк