Нужно все и сразу: четыре самые нетерпеливые знаки зодиака

Вы узнаете:
- Каким знакам зодиака невыносимо ждать
- Как это проявляется
Астрология объясняет не только характер и привычки, но и то, как мы реагируем на ожидание. Есть люди, для которых медлительность и паузы — настоящее испытание.
Овен — лидер, которому нужно всё сразу
Овен — самый целеустремленный представитель зодиака. Ждать для него — мучение. Под влиянием огненной энергии он всегда спешит вперед, словно космический первопроходец, который открывает новые пути. Нетерпение для Овна — это двигатель, но иногда оно мешает ему наслаждаться процессом.
Лев — нетерпеливый царь зодиака
Львами управляет Солнце, и это чувствуется в их поведении. Представьте льва, который готов долго ждать добычу — невозможно! Так же и в жизни: Львы стремятся к признанию и вниманию, и хотят получить его немедленно. Их амбиции не терпят задержек.
Стрелец — авантюрист, которому скучно ждать
Стрельцы живут поиском нового. Управляемые Юпитером, они всегда стремятся к расширению горизонтов и приключениям. Рутина убивает их энергию, а нетерпение подталкивает искать свежие впечатления. Им важно, чтобы жизнь постоянно дарила новые эмоции.
Близнецы — быстрые умы, которые не любят пауз
Близнецы под влиянием Меркурия не могут спокойно сидеть без дела. Им нужно постоянное интеллектуальное движение и общение. Их нетерпение связано с желанием всегда быть в центре событий. Скука для них — главный враг, от которого они бегут.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам может быть интересно:
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания
- Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
- Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред