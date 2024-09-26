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Обладают незаурядной "чуйкой": топ-3 знака зодиака с лучшей интуицией

Даяна Швец
26 сентября 2024, 01:00
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Некоторые знаки способны считывать, интерпретировать и улавливать изменения в энергиях тех, кто вокруг них.
Обладают незаурядной 'чуйкой': топ-3 знака зодиака с лучшей интуицией
Знаки зодиака, с самым чувствительным восприятием / коллаж: Главред, фото: pixabay

Определенные знаки зодиака имеют особое внутреннее ощущение и способность быстро понимать или принимать решения, даже без сильного анализа фактов. Обычно - это представители водной стихии, ведь именно она отвечает за чувства. Однако в топе есть и один воздушный знак, обладающий способностью прислушиваться к внутреннему голосу. Эксперты СоІестіѵе.world поделились, кто из знаков зодиака имеет сильную интуицию.

Рак

Рак любит так же естественно, как бьется его сердце. Под влиянием эмоциональной и интуитивной силы Луны, Рак легко понимает внутренний мир других, что делает его естественным опекуном и эмпатичной душой. Рак защищает тех, кого любит больше всего, и делает все возможное, чтобы сохранить их в безопасности. Верный до глубины души, Рак всегда остается рядом со своими близкими, несмотря ни на что.

Скорпион

Скорпион - загадочный и часто трудный для сближения, но это лишь потому, что этот водный знак намного чувствительнее, чем готов показать. В этом виновата природная интуиция Скорпиона. Он способен считывать, интерпретировать и улавливать изменения в энергиях тех, кто вокруг него. Конечно, это может быть как благословением, так и проклятием, поскольку не все изменения и энергии являются положительными. Поэтому неудивительно, что Скорпион так себя защищает. Однако, когда Скорпион чувствует себя комфортно, он любит искренне и полностью.

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Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весы находятся под влиянием планеты любви - Венеры, что дарит этому воздушному знаку интуитивное сердце. Вот почему Весы преуспевают в отношениях. Их доброта и открытость помогают людям чувствовать себя, как дома, когда они рядом с Весами. Готовность Весов щедро делиться своей любовью является одним из их самых сильных качеств. Любить Весы - значит быть любимым по-настоящему.

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Гороскоп на осень 2024 - что известно

Напомним, что стали известны четыре счастливчика, какие знаки зодиака сорвут джекпот в октябре. Для некоторых этот месяц может ощущаться как большой выигрыш .

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