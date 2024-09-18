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Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни

Даяна Швец
18 сентября 2024, 14:05
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Даже среди всего хаоса жизни всегда можно найти свои благословения. Особенно осенью повезет нескольким знакам.
Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни
3 знака зодиака, которым скоро повезет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В эту осень космос наполнен энергией трансформаций. Благодаря сезону затмений, ретроградному Марсу и ретроградному Меркурию, эта пора обещает быть временем глубоких перемен. В течение осени мы пройдем через сезоны Весов, Скорпиона и Стрельца. Что интересно, до 23 сентября Венера, планета любви, будет находиться в своем же знаке - Весах.

Являетесь ли вы одним из тех счастливчиков, которых ожидает успех этой осенью? Астрологи Yahoo рассказали, кому повезет в золотую пору.

Полезным будет просмотреть ваш знак зодиака. А также обратить внимание, где находится ваше Солнце, Луна и Асцендент, если знаете их.

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Весы

Весы будут счастливыми этой осенью. До 23 сентября Венера будет находиться в их знаке, поэтому планета любви дарит этому воздушному знаку множество благословений и теплых чувств в отношениях. Отношения на личном и практическом уровнях будут складываться очень гармонично, считают астрологи.

С осеннего равноденствия 23 сентября и до 22 октября 2024 года будет царить сезон Весов. Солнце, находящееся в их знаке, будет способствовать сознательному росту. А уверенность знака будет сиять ярко, открывая новые разделы самопознания.

знаки зодиака инфографика
​ Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Теми, кто будет чувствовать себя на своем месте этой осенью, точно можно назвать скорпионов. Сезон одного из самых горячих знаков зодиака начнется 23 октября и продлится до 21 ноября 2024 года. Солнце, которое будет находиться в их знаке, будет дарить уверенность, харизму и оптимистичные начинания. Они будут чувствовать новый прилив энергии.

''Во время сезона Скорпиона занавес между материальным и духовным мирами становится тоньше, и Скорпионы как интуитивный водный знак смогут воспользоваться этой энергетикой. Этой осенью они готовы к своему ежегодному преобразованию, которое бросит вызов избавиться от старых слоев и принять высшую версию себя'', - рассказывают астрологи.

Стрелец

22 ноября начинается сезон Стрельца, который продлится вплоть до зимнего солнцестояния 21 декабря. Завершая осенний сезон, этот огненный знак имеет открытое сердце, чтобы получать благословение во время своего дня рождения. В этот период перед ними откроются новые возможности для роста.

''Во время своего астрологического сезона энергия Стрельцов будет нужна как никогда. Другие люди будут готовы поддержать их, даря похвалу и преподнося подарки и предложения. Они будут чувствовать стабильный рост своего потенциала в течение всей осени'', - обещают астрологи.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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