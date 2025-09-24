Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Обречены на трудности: четыре самых несовместимых знака зодиака

Сергей Кущ
24 сентября 2025, 09:39
111
Астрологи отмечают, что несовместимость не означает невозможность отношений.
Четыре самых несовместимых знака зодиака
Четыре самых несовместимых знака зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака могут испытывать трудности
  • Как этого избежать

Астрологи утверждают, что некоторые союзы с самого начала обречены на трудности. Дело не только в характерах, но и в фундаментальных различиях темпераментов.

Эксперты выделили четыре пары знаков зодиака, которые чаще всего сталкиваются с недопониманием и конфликтами.

видео дня

Овен и Рак

Овен – смелый и независимый, Рак – эмоциональный и заботливый. Но именно в этих качествах и кроется главная проблема. Овен может чувствовать себя ограниченным из-за потребности Рака в постоянной поддержке, а Рак – незащищённым из-за стремления Овна к риску и свободе. Итог – частые недопонимания и обиды.

Телец и Водолей

Телец ценит стабильность и традиции, а Водолей жаждет новизны и свободы. В таких отношениях Телец видит хаос и непредсказуемость, а Водолей – скуку и рутину. Эта пара часто сталкивается с ощущением, что партнёр "тянет" в противоположную сторону.

Близнецы и Дева

Близнецы легки на подъём, любят перемены и общение, а Дева предпочитает порядок, анализ и строгую структуру. Близнецы считают Дев излишне критичными, а Девы видят в Близнецах непостоянство и хаос. В итоге их диалоги часто превращаются во взаимные претензии.

Лев и Скорпион

Оба знака сильные и харизматичные, но именно это становится их главной проблемой. Лев стремится быть в центре внимания, Скорпион – к контролю и глубине. Между ними часто возникает борьба за лидерство, в которой никто не готов уступить.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака совместимость знаков Зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы готовы": Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

"Мы готовы": Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

10:47Украина
"Почему бы не приехать": Песков выдвинул условие для саммита Путина и Зеленского

"Почему бы не приехать": Песков выдвинул условие для саммита Путина и Зеленского

10:36Политика
Дерзкая операция в РФ: дроны атаковали важные объекты, среди которых жирная цель

Дерзкая операция в РФ: дроны атаковали важные объекты, среди которых жирная цель

09:59Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

Последние новости

11:00

Китайский гороскоп на завтра 25 сентября: Крысам - ревность, Змеям - драма

10:59

ЕС будет защищаться "стеной дронов" от РФ: когда создадут оборонительную сеть

10:47

"Мы готовы": Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

10:36

"Почему бы не приехать": Песков выдвинул условие для саммита Путина и Зеленского

10:34

Президент США дистанцируется от войны и "умывает руки" – NYT

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
10:25

"Солдаты партии" под прицелом Кремля: почему Соловьева с Симоньян могут убратьВидео

10:18

Уже пора: какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябреВидео

09:59

Дерзкая операция в РФ: дроны атаковали важные объекты, среди которых жирная цель

09:52

От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с ПутинымВидео

Реклама
09:47

Куда делась Роза Аль-Намри: что случилось с телеведущей

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 сентября (обновляется)

09:39

Обречены на трудности: четыре самых несовместимых знака зодиака

09:31

Почему мобилизация стала самым опасным кризисом странымнение

09:14

Совсем не узнать: предательница Лорак обрезала волосы и сталаблондинкой

09:14

Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

08:47

Ночная атака РФ: в Харькове - проблемы с водой и светом, в Запорожье - пожары

08:40

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Отличная форма в 44 года: что делает со своим телом Ким Кардашьян

08:21

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

07:50

Терпение Трампа не безгранично: Рубио назвал путь к завершению войны в Украине

Реклама
07:10

Где спрятан зайчик: только самые внимательные его найдут за 11 секунд

06:55

"Это несправедливо и невозможно": Трамп пересмотрел подход к Украине

06:51

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

06:10

Прорыв на Донбассе и блэкаут: контуры осенней игры Путинамнение

06:00

Вместо Оливье: быстрый салат Копейка из нескольких ингредиентовВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мужчиной и котами за 51 секунду

05:24

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

04:45

Где спрятана "неправильная цифра": только самые внимательные найдут ее за 8 секунд

04:27

Стала на ножки: актриса Анна Кошмал показала свою 6-месячную дочь

03:55

Берегите слух — спасете память: новое неожиданное исследование ученых

03:18

Почему на теле появляются синяки: специалист дал неожиданный ответ

02:44

"Зеленый свет" от Фортуны: каким ТОП-5 знакам очень повезет в конце сентября

01:49

Путин кормил Трампа "завтраками": Зеленский рассказал, что обещал диктатор

01:10

"Этот человек боится": Зеленский сделал громкое заявление на заседании Совбеза ООН

00:17

Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиянВидео

00:05

Готовим клубнику к зиме: как правильно "укутать" ее, чтобы она выдержала морозыВидео

23 сентября, вторник
23:32

Изменит ход войны: что означает заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 года

22:26

Харьков под массовой атакой дронов: в городе прогремела серия мощных взрывов

22:10

Украина может победить в войне и вернуть все территории - Трамп раскрыл сценарий

22:04

ВСУ взяли в окружение 1000 оккупантов: Зеленский заинтриговал подробностями с фронта

Реклама
21:57

Угроза до сих пор сохраняется: в ВСУ рассказали о новой опасности для одного из городов

21:14

Трамп объявил приговор для России - сколько еще будет длиться война в Украине

21:02

НБУ внезапно изменил курс доллара, евро и злотого: каким будет курс валют 24 сентября

20:53

Александр Панкратов-Черный в реанимации из-за смертельной болезни - детали

20:46

Под ударом могут оказаться несколько государств: по каким странам РФ может скоро ударитьВидео

20:42

Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО - у Трампа поставили точку в вопросе

20:42

Штраф и даже конфискация: в Украине планируют усилить ответственность для водителей

20:33

Пенсию могут заморозить: украинцам раскрыли, как не остаться без выплат

19:46

В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату внезапного похолодания

19:37

Первая ракетка Украины неожиданно остановила сезон: что стало причиной паузы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять