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Одному знаку восточного гороскопа светит невероятный фарт – астролог

4 марта 2021, 05:03
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Эксперт опубликовал подробный восточный гороскоп для одного знака.

Китайский гороскоп 2021 для Свиньи очень положительный, поделился астролог
Кабанам в 2021-м спрогнозированы глобальные перемены и невероятный фарт / УНИАН

Астролог Влад Росс составил китайский гороскоп на 2021 год (другое название – восточный) и выяснил, что удача, невероятный успех и глобальные перемены светят знаку Кабан (Свинья).

Новые проекты оценят, ближе ко второй половине года есть шанс подняться выше в карьерной сфере и пополнить кошелек, поделился эксперт прогнозом на своей странице в Facebook.

В астропрогнозе говорится, что в конце весны Кабаны могут с кем-то познакомиться и создать пару – все зависит от их действий.

Влад Росс добавил, что в осенний период ожидается самое благоприятное время в материальной сфере. По его словам, осенью представители этого знака могут начать собственный бизнес и добиться успеха.

"…подобные начинания буквально выжмут все соки из Кабана, поэтому следует подготовиться…", – посоветовал эксперт.

  • Справка. По восточному гороскопу годы Кабана (Свиньи) – это 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 и 2019.
  • Напомним, Новый год по восточному календарю наступил в ночь с 11 на 12 февраля. По китайскому календарю символом 2021 года является Белый Металлический Бык.
Влад Росс восточный гороскоп Китайский гороскоп
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