Одному знаку восточного гороскопа светит невероятный фарт – астролог

Эксперт опубликовал подробный восточный гороскоп для одного знака.
Астролог Влад Росс составил китайский гороскоп на 2021 год (другое название – восточный) и выяснил, что удача, невероятный успех и глобальные перемены светят знаку Кабан (Свинья).
Новые проекты оценят, ближе ко второй половине года есть шанс подняться выше в карьерной сфере и пополнить кошелек, поделился эксперт прогнозом на своей странице в Facebook.
В астропрогнозе говорится, что в конце весны Кабаны могут с кем-то познакомиться и создать пару – все зависит от их действий.
Влад Росс добавил, что в осенний период ожидается самое благоприятное время в материальной сфере. По его словам, осенью представители этого знака могут начать собственный бизнес и добиться успеха.
"…подобные начинания буквально выжмут все соки из Кабана, поэтому следует подготовиться…", – посоветовал эксперт.
- Справка. По восточному гороскопу годы Кабана (Свиньи) – это 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 и 2019.
- Напомним, Новый год по восточному календарю наступил в ночь с 11 на 12 февраля. По китайскому календарю символом 2021 года является Белый Металлический Бык.