Одному знаку восточного гороскопа светит невероятный фарт – астролог

Кабанам в 2021-м спрогнозированы глобальные перемены и невероятный фарт / УНИАН

Астролог Влад Росс составил китайский гороскоп на 2021 год (другое название – восточный) и выяснил, что удача, невероятный успех и глобальные перемены светят знаку Кабан (Свинья).

Новые проекты оценят, ближе ко второй половине года есть шанс подняться выше в карьерной сфере и пополнить кошелек, поделился эксперт прогнозом на своей странице в Facebook.

В астропрогнозе говорится, что в конце весны Кабаны могут с кем-то познакомиться и создать пару – все зависит от их действий.

Влад Росс добавил, что в осенний период ожидается самое благоприятное время в материальной сфере. По его словам, осенью представители этого знака могут начать собственный бизнес и добиться успеха.

"…подобные начинания буквально выжмут все соки из Кабана, поэтому следует подготовиться…", – посоветовал эксперт.