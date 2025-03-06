Опасные дни марта: что можно и нельзя делать в эти даты

Известный украинский мольфар назвал дни марта, когда есть большой риск притянуть неприятности.

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Опасные дни марта / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Март - достаточно опасный месяц. Он подготовил людям настоящие "ловушки". Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал опасные дни марта и рассказал, что можно и нельзя делать в эти дни.

Опасные дни марта

7 марта Ретроградный Меркурий - нельзя ссориться и откладывать дела на потом; можно испечь булочки, это принесет в дом спокойствие.

13 марта Новолуние - нельзя начинать новые дела; следует положить в карманы медную монету для защиты от неприятностей.

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14 марта Коридор затмений - следует избегать договоров и не поддаваться под влияние эмоций; нужно поставить дома миску с чистой водой для равновесия и тишины.

17 марта Магнитная буря - в этот день нужно выпить чай из мяты, отдохнуть и бросить в реку серебряную монету на удачу.

20 марта Весеннее равноденствие - нужно описать свои проблемы на бумажке и сжечь ее; для защиты от негатива следует положить веточку ивы.

23 марта Полнолуние - нельзя употреблять алкоголь; под подушку следует положить сухую полынь для крепкого сна.

25 марта. 25 марта. " Сатанинский" день - нельзя занимать деньги; на руку следует повязать красную шерстяную нить от беды и зависти.

27 марта Перед затмением - нужно зажечь белую восковую свечу и пожелать себе мира и спокойствия.

29 марта Солнечное затмение - знак судьбоносных перемен. В этот день нельзя рисковать; дома следует держать свежий хлеб и щепотку соли для стабильности.

31 марта. конец месяца - в этот день нужно убрать в доме и налить в маленькую мисочку молока для мира с собой.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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