Опасные дни марта: что можно и нельзя делать в эти даты

Март - достаточно опасный месяц. Он подготовил людям настоящие "ловушки". Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал опасные дни марта и рассказал, что можно и нельзя делать в эти дни.
Опасные дни марта
7 марта Ретроградный Меркурий - нельзя ссориться и откладывать дела на потом; можно испечь булочки, это принесет в дом спокойствие.
13 марта Новолуние - нельзя начинать новые дела; следует положить в карманы медную монету для защиты от неприятностей.
14 марта Коридор затмений - следует избегать договоров и не поддаваться под влияние эмоций; нужно поставить дома миску с чистой водой для равновесия и тишины.
17 марта Магнитная буря - в этот день нужно выпить чай из мяты, отдохнуть и бросить в реку серебряную монету на удачу.
20 марта Весеннее равноденствие - нужно описать свои проблемы на бумажке и сжечь ее; для защиты от негатива следует положить веточку ивы.
23 марта Полнолуние - нельзя употреблять алкоголь; под подушку следует положить сухую полынь для крепкого сна.
25 марта. 25 марта. " Сатанинский" день - нельзя занимать деньги; на руку следует повязать красную шерстяную нить от беды и зависти.
27 марта Перед затмением - нужно зажечь белую восковую свечу и пожелать себе мира и спокойствия.
29 марта Солнечное затмение - знак судьбоносных перемен. В этот день нельзя рисковать; дома следует держать свежий хлеб и щепотку соли для стабильности.
31 марта. конец месяца - в этот день нужно убрать в доме и налить в маленькую мисочку молока для мира с собой.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
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