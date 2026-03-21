Осторожно со словами: что никогда нельзя говорить Скорпионам

Анна Ярославская
21 марта 2026, 11:49
Всего три фразы могут навсегда испортить отношения с представителями знака зодиака Скорпион.
Эти слова могут закрыть вам путь в круг общения Скорпиона / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что нельзя говорить представителям знака зодиака Скорпион
  • Почему Скорпионы всегда серьезны
  • Как Скорпион отреагирует, если вы не придете на его день рождения

Скорпионы имеют неоднозначную репутацию. Считается, что представители этого знака зодиака мрачные, скрытные и эмоционально напряжённые. Но те, кто действительно их знают, понимают, что это самый преданный и искренний знак, который всегда готов постоять за своих друзей.

Астролог Джейми Райт говорит о Скорпионах так: рядом с их большим сердцем иногда кажется, будто идёшь по тонкому льду. Поэтому нужно быть крайне острожным с тем, что вы говорите представителям этого знака зодиака.

Специалист назвала три вещи, которые никогда не стоит говорить Скорпиону, пишет PureWOW.

Никогда не говорите это Скорпиону: 3 фразы, которые всё портят

1. "Почему ты такой напряженный?"

Скорпион — это фиксированный водный знак. Если Рак похож на бурную реку, а Рыбы — на глубокий океан, то Скорпион — это спокойное озеро. Озёра формируются из-за отступающих ледников, тектонических сдвигов и вулканической активности. То есть ни одно озеро на Земле не возникло "спокойным" способом — и ни один Скорпион не ассоциирует себя с этим словом.

"Скорпионы находятся в напряжении, потому что такими родились. Если задать им этот вопрос, особенно если вы недавно появились в их окружении, вас сразу могут внести в список людей, которых не пустят в близкий круг", - отметила Райт.

2. "Давай не будем усложнять"

Скорпионы не любят, когда их упрекают в чрезмерной эмоциональности или называют "слишком чувствительными", но им также не нравится, когда избегают глубины. Дело не в том, что они не умеют веселиться — просто поверхностное общение их не удовлетворяет.

"Энергия Скорпиона — это как тёплая, доверительная атмосфера ночёвки с друзьями: все в одной комнате, безопасное пространство, где можно нарушать табу и делиться секретами. А потом — расслабиться, например, искупаться ночью или посмотреть фильм. Для Скорпионов удовольствие приходит после эмоциональной разрядки", - объяснила астролог.

3. "Я не смогу прийти на твой день рождения"

Скорпионы очень серьёзно относятся к верности. Если вы доверили им секрет, можете быть уверены — они унесут его с собой в могилу. Взамен они ждут того же. И ещё — что вы придёте на их день рождения. Они могут отреагировать спокойно и с пониманием, но поверьте: они это запомнят.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

