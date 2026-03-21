Осторожно со словами: что никогда нельзя говорить Скорпионам

Всего три фразы могут навсегда испортить отношения с представителями знака зодиака Скорпион.

Эти слова могут закрыть вам путь в круг общения Скорпиона

Вы узнаете:

Что нельзя говорить представителям знака зодиака Скорпион

Почему Скорпионы всегда серьезны

Как Скорпион отреагирует, если вы не придете на его день рождения

Скорпионы имеют неоднозначную репутацию. Считается, что представители этого знака зодиака мрачные, скрытные и эмоционально напряжённые. Но те, кто действительно их знают, понимают, что это самый преданный и искренний знак, который всегда готов постоять за своих друзей.

Астролог Джейми Райт говорит о Скорпионах так: рядом с их большим сердцем иногда кажется, будто идёшь по тонкому льду. Поэтому нужно быть крайне острожным с тем, что вы говорите представителям этого знака зодиака.

Специалист назвала три вещи, которые никогда не стоит говорить Скорпиону, пишет PureWOW.

Никогда не говорите это Скорпиону: 3 фразы, которые всё портят

1. "Почему ты такой напряженный?"

Скорпион — это фиксированный водный знак. Если Рак похож на бурную реку, а Рыбы — на глубокий океан, то Скорпион — это спокойное озеро. Озёра формируются из-за отступающих ледников, тектонических сдвигов и вулканической активности. То есть ни одно озеро на Земле не возникло "спокойным" способом — и ни один Скорпион не ассоциирует себя с этим словом.

"Скорпионы находятся в напряжении, потому что такими родились. Если задать им этот вопрос, особенно если вы недавно появились в их окружении, вас сразу могут внести в список людей, которых не пустят в близкий круг", - отметила Райт.

2. "Давай не будем усложнять"

Скорпионы не любят, когда их упрекают в чрезмерной эмоциональности или называют "слишком чувствительными", но им также не нравится, когда избегают глубины. Дело не в том, что они не умеют веселиться — просто поверхностное общение их не удовлетворяет.

"Энергия Скорпиона — это как тёплая, доверительная атмосфера ночёвки с друзьями: все в одной комнате, безопасное пространство, где можно нарушать табу и делиться секретами. А потом — расслабиться, например, искупаться ночью или посмотреть фильм. Для Скорпионов удовольствие приходит после эмоциональной разрядки", - объяснила астролог.

3. "Я не смогу прийти на твой день рождения"

Скорпионы очень серьёзно относятся к верности. Если вы доверили им секрет, можете быть уверены — они унесут его с собой в могилу. Взамен они ждут того же. И ещё — что вы придёте на их день рождения. Они могут отреагировать спокойно и с пониманием, но поверьте: они это запомнят.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

