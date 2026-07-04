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От бессонных ночей к роскошным триумфам: Таро прогноз для Рыб на июль 2026

Анна Ярославская
4 июля 2026, 12:59
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Анжела Перл посоветовала Рыбам не впадать в иллюзии и быстро реагировать на события.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Гороскоп для Рыб на июль 2026 - детальный Таро прогноз на месяц / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие карты обещают Рыбам крупные денежные выплаты и прибыль
  • Почему нужно будет экстренно менять планы
  • Когда ждать приглашения на роскошные мероприятия

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Рыбы.

Таро-прогноз для Рыб на июль 2026

Королева мечей - Таро значение

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Это серьезная женщина. По гороскопу она быть Близнецы, Весы или Водолей. Может, это ваша свекровь, теща или суровая руководительница. Кто-то неэмоциональный, даже холодный, с логическим и аналитическим складом ума.

"Вот с такой женщиной вам придется иметь дело в июле", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Туз пентаклей - Таро значение

Это деньги. Получение какой-то крупной суммы.

"Возможно, та женщина - это судья, и вы по решению суда получаете выплату. Или она ваш босс, и вы получаете от нее прибыль, хорошую сумму. Также Туз - это единица, что иногда означает новую работу, на которую вы выйдете в июле", - объяснила таролог.

Иерофант - Таро значение

Традиционная карта, символ традиций. Может, вы будете получать официальное разрешение в каких-то инстанциях, ведь по этой карте человек как будто дает благословение или важную бумагу. Возможно, это связано с семейными традициями, и вы будете отмечать, например, крестины ребенка.

Король пентаклей - Таро значение

Это мужчина, который выступает как финансист или тот, кто поддерживает вас материально. Это может быть ваш муж или человек земного знака: Телец, Дева или Козерог. Ситуация очень похожа на рабочую или на финансовую поддержку.

3 жезлов - Таро значение

Это карта нового интереса, обучения и навыков. Это символ смелости, говорящий о том, что вы не побоитесь начать что-то новое, даже сменить профессию.

Также это может быть поездка в компании друзей. Это время, когда хочется новых впечатлений, поехать в незнакомое место, научиться водить машину и получить права или выучить язык.

Маг - Таро значение

Маг говорит: благодаря своим навыкам, умениям и талантам я могу сделать всё, что захочу.

"Прекрасная карта начинаний! Она говорит: хватит ждать. Начинайте в июле, но помните - лучше после 23-го числа, если планируете открыть свой бизнес", - сказала Анжела Перл.

Солнце - Таро значение

Отличная карта для исцеления, выздоровления, беременности и финансов. Она сулит успех в бизнесе и работе. А может, вы сами будете сиять как солнце и окажетесь в центре внимания.

2 жезлов - Таро значение

Карта коммуникации, переговоров и планирования будущего. Она может носить и романтический, и дружеский, и рабочий характер. Это выбор направления, куда вы пойдете дальше. Это знак того, что вы будете с кем-то активно общаться, вести переговоры или вместе отправитесь в дорогу. Двойка - это всегда пара. Возможно, намечается сделка купли-продажи.

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Знаки зодиака - стихия вода / Инфографика: Главред

Башня - Таро значение

Рыб ждет смена планов. Если вы договаривались с покупателями или другими людьми, то во время ретроградного Меркурия они могут передумать.

Башня включается, когда резко меняются обстоятельства и срочно нужен план Б. Обычно по ней задерживаются самолеты, переносятся даты вылетов и встреч. Будьте готовы к тому, что у других людей что-то поменяется. Башня всегда приносит то, чего вы совсем не ожидали.

9 мечей - Таро значение

Это бессонная ночь, когда вы крутите мысли: "Так, надо принимать решение. Что делать в этой ситуации, какой шаг предпринять?".

Астрологии это карта Марса, а Марс - быстрая планета. Нужно будет соображать оперативно, как поступить и что поменять в работе, семье или личной жизни.

7 кубков - Таро значение

Карта выбора. Перед вами, как на экране, возникнет много разных вариантов, и нужно будет определиться. Самое главное здесь - не впадать в иллюзии, а трезво оценить, что для вас более реально на данный момент.

Колесница - Таро значение

Это может касаться дороги, путешествия, переезда или продвижения в делах. Например, если какая-то сделка задерживалась и переносилась, теперь она наконец-то состоится. Колесница - это триумф, удача, успех и движение вперед. Отличная карта для отпуска и эмиграции. Если вы планируете поездку, она обязательно состоится в июле.

3 пентаклей - Таро значение

Замечательная рабочая карта, означающая деятельность в команде. Может, вы будете нанимать бригаду рабочих, чтобы что-то починить или сделать ремонт. Или организуете фотосессию, где вокруг вас будут работать стилист, парикмахер и визажист. Это очень творческая и одновременно практичная карта. Либо вы сделаете рабочий проект и вам за него заплатят, либо сами вложитесь в какой-то интересный творческий процесс.

9 пентаклей - Таро значение

Шикарная финансовая карта, когда денег хватает абсолютно на всё: и на новое платье, и на концерт сходить, и в клуб, и в бар. Эта карта - замечательный знак исполнения желаний, особенно материальных.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Королева пентаклей - Таро значение

В июле вас будут приглашать на роскошные мероприятия, где уместны золотые платья, меха и перья. Возможно, позовут на свадьбу, юбилей или шикарный романтический ужин.

Возможно, что Королева пентаклей - это ваша подруга, мама, сестра или женщина под знаком зодиака Телец, Дева или Козерог.

3 мечей - Таро значение

Тройка мечей предупреждает: смотрите, чтобы планы не подмочил условный "дождь". Возможно, кто-то не сможет приехать, хотя вы очень ждали, или подведет погода. Будьте осторожны.

Еще по этой карте вам может стать кого-то искренне жалко - появится желание помочь. Может, вы приютите бездомного щенка или котенка.

А если соединить эту карту с предыдущей роскошной картой, всё это может указывать на благотворительный ужин, где будут собираться деньги для помощи животным.

Смотрите видео - Таро прогноз для Рыб на июль 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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