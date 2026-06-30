Самые счастливые дни июля уже известны: кого ждет прорыв в работе и личной жизни

Июль станет поворотным месяцем для одного водного знака зодиака.

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Гороскоп на июль 2026 для Рыб - астролог назвала опасные периоды / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Ретроградный Меркурий ограничит крупные соглашения Рыб до 23 июля

Венера с 10 июля принесет знаку кармические встречи и брак

Разворот Сатурна 26 июля увеличит финансовую нагрузку на полгода

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 23 июля Меркурий будет ретроградным в пятом доме гороскопа. В этот период нельзя покупать квартиры и машины, нельзя подписывать сделки и делать плановые операции.

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По словам специалиста, пятый дом - это сектор удовольствий, радости и любви. Может быть, ваши бывшие поклонники напишут или позвонят вам. Возможно, вернется прошлая любовь, произойдет возобновление отношений. Может быть, дети приедут в гости или вы сами поедете отдыхать в то место, где уже были и которое очень любите.

3, 4 и 5 июля - это очень напряженные дни из-за соединения Урана и Марса.

"Это две планеты, которые могут давать непредвиденные, непредсказуемые и конфликтные ситуации. У вас это соединение происходит в четвертом доме гороскопа - секторе семьи и недвижимости. Будьте осторожны, чтобы дома не пораниться. Марс с Ураном могут давать непредвиденные ситуации, аварии на дороге или задержку рейса. Эти три дня - 3, 4 и 5 июля - лучше провести спокойно дома и ни с кем из домашних не конфликтовать, потому что Марс - планета конфликтная", - предупредила астролог.

10 июля Венера - планета любви, красоты, денег и подарков - входит в седьмой дом гороскопа до 7 августа. Седьмой дом - это сектор отношений, брака, любви и других людей, с которыми вы взаимодействуете. Это прекрасное положение Венеры и для знакомств, и для совместного времяпрепровождения, и для предложения руки и сердца, и для брака.

Венера - денежная планета, поэтому хорошо вести переговоры, торговаться по поводу покупок или просто вместе проводить время.

11 июля Венера соединяется с кармическим узлом прошлой жизни. Может быть, вы встретите человека и возникнет ощущение, будто вы знали его всю жизнь.

14 июля - новолуние в пятом доме удовольствий, радости и хобби (там же, где ретроградный Меркурий). Может быть, у вас появится новое увлечение или вы возобновите старое хобби. Например, начнете ходить на пилатес, снова станете писать книгу или петь.

Романтические отношения могут выйти на новый уровень. Может быть, будете искать новую школу, детский сад или секции.

Самый удачный период месяца

С 19 по 23 июля - одни из самых благоприятных дней месяца.

Юпитер находится в вашем секторе работы и здоровья. Это планета большого счастья, поэтому вас ждет удача в вопросах, связанных с работой, бизнесом и финансами. В этот период Юпитер формирует гармоничный аспект с Нептуном, который сейчас находится во втором доме гороскопа - секторе денег. Возможны приятные события, связанные с новой работой, клиентами, проектами или увеличением дохода.

С 19 по 23 июля вы сможете успешно пройти собеседование или найти подходящего сотрудника: ассистента, помощника, няню или помощницу по хозяйству. В этих вопросах вам будет сопутствовать удача.

23 июля Солнце переходит в шестой дом гороскопа - сектор работы, здоровья и исцеления. Это может принести улучшение самочувствия, а также помочь легко решить вопрос, который давно требовал внимания.

В этот же день Меркурий завершает ретроградное движение. Задержки постепенно останутся позади, а дела, которые долго не двигались с места, наконец начнут развиваться. Если не удавалось договориться о встрече, она состоится. Если откладывалась поездка - теперь она станет возможной.

Знаки зодиака - стихия вода / Инфографика: Главред

Ретроградный Сатурн

26 июля Сатурн, находящийся в секторе финансов, доходов и личных ценностей, разворачивается в ретроградное движение, которое продлится до 10 декабря.

Этот период может принести изменения в финансовой сфере. Они могут быть связаны со сменой работы, переездом, отпуском за свой счет, декретом или другими жизненными обстоятельствами, влияющими на доходы.

Поскольку Сатурн символизирует ответственность, вероятно увеличение финансовой нагрузки. Возможно, вам предстоит интенсивная работа над важным проектом, результаты которого принесут доход ближе к концу года. У кого-то появится необходимость оформить краткосрочный кредит или взять на себя дополнительные обязательства. В целом, с 26 июля по 10 декабря основной темой станет более серьезное отношение к финансам.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

28 июля лунные узлы меняют знаки. Последние полтора года они находились на оси первого и седьмого домов, поэтому главной темой были отношения. Однако с 28 июля фокус постепенно смещается на работу и здоровье. Именно эти темы станут ключевыми на ближайшие полтора года.

Затмения теперь будут происходить в секторе работы и здоровья, а именно они обычно приносят самые значимые события.

29 июля - полнолуние в двенадцатом доме гороскопа. Луна окажется рядом с Плутоном - планетой глубоких трансформаций. Двенадцатый дом связан с завершением важных этапов, внутренней работой, исцелением и освобождением от прошлого.

Во-первых, в это полнолуние может раскрыться то, что долго оставалось скрытым. Возможны неожиданные открытия или важная информация.

Во-вторых, вы сможете окончательно отпустить то, что давно исчерпало себя. Кроме того, двенадцатый дом связан с наследством, дальними странами, эмиграцией, путешествиями, островами и местами уединения. Поэтому возможны поездка за границу или даже начало процесса переезда.

Также этот дом связан с духовными практиками, местами силы, необычными традициями и ритуалами. Подобный опыт может стать для вас очень глубоким и привести к серьезным внутренним переменам.

30 июля - еще один очень удачный день. Юпитер, планета большого счастья, соединяется с Солнцем в вашем доме гороскопа Рыб. Это соединение может принести хорошие новости, успешную сделку, благоприятное решение рабочих вопросов или удачное медицинское вмешательство. День обещает быть действительно очень благоприятным.

Детальный гороскоп для Рыб на июль 2026 смотрите на видео:

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