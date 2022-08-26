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Отведет беду и притянет удачу: три знака зодиака, которым обязательно нужно носить золото

26 августа 2022, 05:30

Золотое украшение может стать настоящим талисманом для некоторых знаков зодиака. Этот драгоценный металл наделит мощной интуицией и поможет принять решение.

Каким знакам зодиака нужно носить золото
Каким знакам зодиака нужно носить золото / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Золото - самый популярный драгоценный металл, из которого делают различные украшения. Пожалуй, у каждого есть золотое кольцо, цепочка или серьги. Некоторым знакам зодиака носить золотые украшения категорически запрещено - Главред писал, кому нельзя носить золото. В то же время трем знакам стоит обязательно купить что-то золотое - это украшение станет для них настоящим оберегом.

Каким знакам зодиака нужно носить золото

Можно ли носить золото Овнам? Ответ будет да. Представители этого знака зодиака относятся к огненной стихии, с которой прекрасно сочетается золото. Овны могут использовать этот металл в качестве талисмана.

Золото будет защищать Овнов от негативного воздействия, отводить от них неприятности и беду.

Кроме того, этот драгоценный металл будет притягивать к Овнам везение. Для этого нужно "зарядить" золотой предмет, вложив в него положительную энергию.

Можно ли носить золото Львам

Золото способно защитить Львов от воздействия отрицательной энергетики. Изделия из этого металла подарят Львам бодрость, хорошее настроение, крепкое здоровье. Представители знака смогут свернуть горы, никакие преграды их не испугают.

А еще золото принесет Львам удачу, когда они будут контактировать с этим драгоценным металлом.

Какой драгоценный металл подходит Водолеям

Людям, которые родились под знаком Зодиака Водолей, не только можно, но и нужно носить золото. Этот металл такой же гибкий, как и Водолеи, поэтому может наделить их мощной интуицией, а она представителям этого знака очень нужна. Дело в том, что Водолеи придирчивы, хотят досконально узнать человека перед тем, как впустить его в свою жизнь. Золото даст правильные подсказки, поможет быстро добиться нужной информации от собеседника, принять окончательное и безошибочное решение по поводу возможности дальнейшего общения с ним.

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