Овнам - мятный, Львам - имбирный: какой чай подходит вам по знаку зодиака

Ваш знак зодиака подскажет любимый напиток.

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Узнайте, какой чай подходит вашему зодиаку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

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Какой напиток идеально подходит вашему знаку зодиака

Как астрология и чай сочетают между собой

Астрология и чай - совершенно разные миры. Но если сравнивать одно и другое, то можно сделать вывод, что каждый чай имеет характер, настроение, силу, аромат и послевкусие. А каждый знак зодиака - это энергия, особый стиль восприятия мира. Поэтому Главред со ссылкой на Parade решил разобраться, какой чай подходит каждому знаку зодиака.

Овен

Овнам идеально подойдет марокканский мятный чай. Травы дарят бодрость и заряд энергии на реализацию всех планов в течение дня. То, что нужно неугомонному Овну.

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Телец

Тельцам стоит обратить внимание на чай с карамелизированной грушей. Изысканный, теплый и сладковатый - такой чай создан для гедонистического и чувственного Тельца. Напиток дарит ощущение комфорта и напоминает о том, как важно наслаждаться каждым моментом.

Близнецы

Близнецам лучше всего подойдет чай с цитрусовыми нотками. Можно обратить внимание на смесь белого и зеленого чая. Такой напиток идеально отражает переменчивую и живую натуру Близнецов.

Рак

Напиток для Раков должен быть успокаивающим и вкусным, поэтому представителям этого знака зодиака лучше всего подойдет травяной чай, а именно - французский лимонно-имбирный. Раки обожают комфорт и уют, поэтому их довольно часто можно заметить с чашкой ароматного чая в руках.

Лев

Львы - люди, которые излучают позитив и дарят незабываемые эмоции другим. Они обожают свою жизнь. Поэтому лучше всего для них подойдет чай с куркумой и имбирем.

Дева

Девам звезды рекомендуют обратить внимание на японский зеленый чай. Ведь этот напиток, известен своей способностью улучшать концентрацию и ясность ума. Он прекрасно подходит для дисциплинированных и перфекционистских Дев, помогая сосредоточиться и обрести внутренний баланс.

Весы

Весы - знак зодиака, который обожает гармонию и равновесие в жизни. Ему лучше всего подойдет цветочный чай, который словно отразит стремление к красоте и душевному миру.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионы - загадочные и знаки с мощной энергетикой. Поэтому идеальный напиток для знака - глубокий и насыщенный грибной чай. Напиток раскрывает в человеке скрытые возможности и усиливает интуицию.

Стрелец

Стрельцам лучше всего подходит тропический белый чай с кремовой консистенцией и ароматом кругосветных путешествий, что соответствует их авантюрному духу. Напиток прекрасно подходит искателям приключений.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на чай улун премиум-класса. Напиток идеально подходит представителям этого знака, ведь отражает амбиции и утонченность зодиака.

Водолей

Представители этого знака - люди, которые обожают идти против течения. Поэтому Водолеям лучше всего подойдет мятный чай с темным шоколадом.

Рыбы

Рыбам подходит чай с тосканскими травами. Он имеет приятный мятный и цветочный аромат, который помогает расслабиться, мечтать и слушать свою интуицию. Такой чай особенно понравится тем, кто любит тишину и спокойствие.

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Что следует учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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