Перелом в войне и освобождение городов: неожиданный прогноз астрологов

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В июле 2022 года возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами.

По прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождения крупных городов Украины от оккупантов РФ.

Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличении обстрелов, в том числе в новых городах.

"Мы склоняемся к тому, что в июле военные действия ускорятся. Возможно, произойдут некие важные события, которые пока не учитываются военными аналитиками и новые события выступят "ускорителем" военных действий", — не исключили астрологи.

Ключевая дата войны

Они подчеркнули, что с 5 июля Украина вошла в новый астрологический период. Согласно прогнозу, ожидаются активизация боев и более динамичный ход войны. Вместе с тем они не исключают, что события будут развиваться в пользу украинской стороны.

"Данный период времени не говорит нам о том, что в стране станет спокойнее. Значительное уменьшение военных действий возможно только с осени 2022 года. Сейчас, наоборот, обстрелов может стать больше", — добавили Сухановы.

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Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин может вскоре быть убит. Не исключено, что это может произойти в августе текущего года.

Как рассказал известный астролог Влад Росс, конец нынешнего хозяина Кремля может быть ужасным.

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