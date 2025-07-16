Переломный момент: к концу июля 4 знака зодиака начнут новую главу жизни

На 4 знаков зодиака ждут неожиданные повороты в жизни.

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Гороскоп до конца июля для 4 знаков зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Кого из знаков зодиака ждет переломный момент

Кому повезет на работе и в любви

Июль подарит большие перемены для 4 знаков зодиака. Их ждут новые возможности, важные решения и начало нового этапа в жизни. Второй месяц лета - время, когда надо действовать решительно, чтобы найти себе лучшее место под солнцем. Главред выяснил, у кого до конца июля начнется новая глава в жизни.

Овен

Овнов ждут испытания в июле, которые они с легкостью смогут преодолеть. Возможны новые карьерные предложения, переезды или неожиданные повороты в отношениях. Главное действовать и не скрывать своих эмоций. Июль - хорошее время для изменений и новых достижений, передает портал Collective World.

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Скорпион

Для Скорпионов вторая половина лета будет эмоционально и духовно сильной. Возможны положительные изменения в личной жизни. Астрологи рекомендуют не бояться впустить в свою жизнь что-то или кого-то нового. Важно прислушиваться к себе - Скорпионы точно знают, в каком направлении им надо двигаться.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весам в июле не стоит отсиживаться на скамейке запасных. Им нужно решительно действовать, чтобы достичь положительных изменений в жизни.

Благодаря упорному труду возможны неожиданные повороты - от смены места работы до повышения. Важно верить в себя, не обесценивать свои достижения и действовать.

Дева

Девам стоит "спрятать" в ящик выражение "я всегда права/прав". В июле лучше избегать конфликтных ситуаций и сосредоточиться на собственных трудностях. Иногда проблема - это клубок, который нужно пытаться распутать изнутри. Когда Девам удастся преодолеть свои трудности, их жизнь перевернется с ног на голову.

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