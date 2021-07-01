Период застоя и преобразования в финансовой сфере: что сулит Стрельцу гороскоп на июль-2021

Гороскоп на июль обещает Стрельцу сложный месяц / Анастасия Олейникова для Главреда

Июль для Стрельца обещает быть очень сложным месяцем. Наступает время подведения промежуточных итогов в жизни этого знака. Под расслабляющим жарким солнцем июля Стрелец сможет понять, как много было сделано, как изменился он сам. А то, что в первой половине года перемены произошли значительные, заметно даже невооруженным глазом: за это время Стрелец окреп физически и душевно.

Несмотря на многочисленные препятствия и сложности, а, может, и благодаря им Стрелец смог ранее занять ведущие позиции. Причем теперь часто будет складываться впечатление, что именно от представителей этого знака Зодиака будут зависеть судьбы мира.

В июле мечты Стрельца наконец могут встретиться с реальностью. Но, несмотря на это, ему следует июль в большей мере посвятить передышке, неторопливо и с достоинством окинуть взглядом освоенные пространства и сориентироваться на местности перед очередным штурмом.

Кроме того, июль может стать приятным периодом для Стрельца, если он немного отвлечется от глобальных проблем и займется теми делами и людьми, которые находятся рядом.

В середине лета весьма привлекательной для Стрельца окажется интимная сфера. Ближнее окружение жаждет внимания, объятий Стрельца, его добрых взглядов и улыбок.

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Более того, кто-то предпримет отчаянные попытки, чтобы привлечь благосклонность Стрельца – в этом случае даже не стоит предпринимать особых усилий, а нужно просто принять правила игры, и наступит великолепный период увлекательных интриг и доверительных бесед, отчаянных приключений и задора молодости. Этот задор иной раз будет перехлестывать через край, но будет полностью отвечать нынешним желаниям Стрельца.

На службе ожидается период застоя. И чаще всего это будет вызвано тем, что роскошь человеческого общения на данном жизненном этапе окажется для Стрельца важнее всех профессиональных достижений.

Представителям этого знака придется обратить пристальное внимание на сферу финансов, особенно в середине месяца, во второй декаде. В этот период может произойти нечто очень важное для Стрельца. И это событие заставит его усилить контроль над движением финансовых потоков – и своих, и тех, что используются в деловом предприятии, к которому представители знака имеют непосредственное отношение. Следует иметь в виду, что упомянутое событие – это только начало крупных преобразований в финансовой сфере, которые Стрельцу предстоит преодолеть до конца 2021 года.

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