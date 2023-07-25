Побеждают в IQ-тестах и удивляют интеллектом: какие знаки зодиака самые умные

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые никого не оставляют равнодушным благодаря своему уму.

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Какие знаки зодиака самые умные / коллаж: Главред, фото: pexels

Знаете ли вы, что левое полушарие мозга управляет аналитическим мышлением, логикой, языком, рассуждениями, знаниями, вычислительными способностями, письмом, числовыми способностями и правой рукой? Те из нас, у кого доминирует левое полушарие, склонны больше полагаться на факты и знания, а не на творчество и искусство. На самом деле не так уж сложно идентифицировать людей с левым полушарием, обычно среди них и можно найти самый умный знак зодиака.

А если вы хотите узнать, каким знакам зодиака будет достаточно трудно в августе, читайте наш материал - Будет непросто: три знака зодиака, которым август принесет трудности.

Какие знаки зодиака самые умные - добиваются целей

Скорпионы могут добиться всего, что задумали. Если есть что-то, чего желает этот знак, они пойдут на все необходимое, чтобы получить это. Они знают, что ничего не дается бесплатно. Они готовы пожертвовать всем необходимым ради достижения своих целей и много работать.

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Какие знаки зодиака считаются самыми умными - упрямые и целеустремленные

Тельцы имеют здоровый баланс между характеристиками правого и левого полушарий, им очень легко найти свой путь в обществе. Их упрямство — черта левого полушария, которая делает их жесткими и стойкими. Это качество необходимо для решения многих жизненных проблем.

Ценят жизнь и делают для неё всё

Водолеи знают, что жизнь не вечна. Поскольку они знают, что все когда-нибудь заканчивается, они высоко ценят жизнь и делают все возможное, чтобы выжить.

Этот знак признает важность развития навыков левого полушария, чтобы наилучшим образом ориентироваться в жизни. Его естественным образом тянет к тяжелой работе, целенаправленному обучению и логическому анализу.

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