Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Руслана Заклинская
30 ноября 2025, 16:48
176
Городок на берегу Черного моря почти столетие носил название в честь "советского вождя".
Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины
Город Черноморск / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Каким было самое первое историческое название Черноморска
  • Кто и когда основал поселение
  • Когда и почему город получил коммунистические названия

Городок на берегу Черного моря, известный ныне как Черноморск, имеет богатую историю, достигающую XVIII века, когда он был небольшим рыбацким хутором. Однако почти 90 лет его название было связано с эпохой коммунизма.

Главред узнал историю города Черноморск.

видео дня

Каким было историческое название города

Территориями Северного Причерноморья, где расположен современный Черноморск, в разные времена владели половцы, ногайцы, Османская и Российская империи. В 1814 году боевой офицер Андрей Буга, который имел пахотные земли на Сухом лимане, основал несколько поселений, которые получили название Буговые Хутора, пишет "Телеграф". Жители этих хуторов, где до 1896 года работало несколько рыбных заводов, занимались преимущественно рыбалкой.

Когда город получил коммунистическое название

После установления советской власти в 1927 году историческое название Буговое было изменено на хутор Ильичевский. Позже, в 1952 году, населенный пункт, в котором в то время проживало около 3000 человек, получил статус поселка городского типа и название Ильичевск. Оба названия были даны в честь "вождя мирового пролетариата" Владимира Ильича Ленина.

Какие названия предлагали жители во время декоммунизации

Согласно закону о запрете коммунистической пропаганды, в 2015 году начался процесс переименования Ильичевска. Горожане активно предлагали новые варианты, среди которых были: Буговое, Буговые Хутора, Бугаз, Приморск, Приморье, Порто-Франко, Портополий, Портомаре, Черноморск, Пальмира, Святослав, Гелиос, Мирополь, Саус-Парк, Добромир, Солцеморск, Скифов и Скифополь.

Среди предложений были как исторические, так и вполне креативные варианты, которые должны были подчеркнуть приморский характер города. Тогдашний мэр Валерий Хмельнюк даже пытался сохранить старое название. Он утверждал, что Ильичевск якобы назван не в честь Ленина, а в честь библейского пророка Ильи.

Когда город официально стал Черноморском

В феврале 2016 года Верховная Рада утвердила и ввела в действие постановление о переименовании. С тех пор город официально носит название Черноморск.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР Черноморск Владимир Ленин История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждать

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждать

17:56Война
"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

17:41Война
Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

17:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

Последние новости

17:56

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждать

17:41

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

17:35

Многодетная мама стала стильной красоткой: удивительное перевоплощение днепрянки

17:26

Как по-украински сказать "кладовка" - правильные варианты знают не всеВидео

17:22

Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
17:21

Силы обороны зачистили от россиян Ивановку на Днепропетровщине – DeepState

17:05

Китайский гороскоп на завтра 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

16:48

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

16:44

Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе

Реклама
16:28

РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

16:24

Тариф на газ с января 2026: какую сумму увидят украинцы в платежках

16:19

Эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошлоВидео

15:43

Одна ошибка может ухудшить контроль над авто: специалисты предупредили водителей

15:33

Сотни людей их сейчас носят: какие украинские фамилии имеют еврейские корни

15:24

Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"Видео

15:17

Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу

15:13

Кто встретит свою судьбу в начале декабря: астрологи назвали ТОП-5 знаков

15:06

Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

14:28

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:08

Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать

Реклама
13:59

Ежемесячно дополнительно 870 грн: кто из украинских пенсионеров получит доплату

13:27

"Просто разбивает все в пух и прах": названо лучшее авто 2025 года

13:23

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

13:12

Выдержит даже -20 градусов: как сделать дешевый омыватель стекла для авто домаВидео

12:59

Не прошел "кастинг вер": какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 декабря: Овнам - хороший день, Девам - доверять

12:44

"Трамп готовит ловушку для Украины": раскрыт замысел россиян относительно переговоров

12:31

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

12:18

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

11:58

"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

11:45

Можно ли гадать и вредить на Андрея: священник дал однозначный ответВидео

11:43

В РФ жестко взялись за Долину и отменяют везде, где только можно

11:32

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожарВидео

11:26

Китай должен склонить Россию к прекращению войны: на кону важный визит и решение

10:27

Тысячи дронов и бомб против украинцев: Зеленский ответил на удар по ВышгородуВидео

10:16

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

09:55

Температура упадет до -5 градусов: какой будет погода в первые дни декабря

09:55

Все движется к завершению, нам нужно продержаться три месяцамнение

09:50

Действительно ли крах линии фронта в Украине неизбежен: в ISW дали четкий прогноз

09:30

Прошел через настоящий ад: погиб сержант разведки "Кинг"Эксклюзив

Реклама
09:08

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

08:55

РФ жестоко атаковала Киевщину: горит многоэтажка, есть погибшие и пострадавшие

08:13

У Путина не осталось шансов не пойти на мир: РФ поставили жесткий ультиматум

05:37

Скорлупа слетит сама: повар рассказал, как быстро почистить вареные яйца

04:47

"Две сильные любви": Ольга Мартыновская сделала заявление об отношениях

03:41

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

02:21

Больше вреда чем пользы: какие продукты эксперты не советуют мыть перед приготовлением

01:33

Поймают волну удачи: какие знаки зодиака будут самыми счастливыми в сезон Стрельца

29 ноября, суббота
23:48

Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели - названо точное время

23:09

Украина проведет "решающие" переговоры с США: в СМИ раскрыли дату и место

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять