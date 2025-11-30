Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Городок на берегу Черного моря почти столетие носил название в честь "советского вождя".

Город Черноморск / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Каким было самое первое историческое название Черноморска

Кто и когда основал поселение

Когда и почему город получил коммунистические названия

Городок на берегу Черного моря, известный ныне как Черноморск, имеет богатую историю, достигающую XVIII века, когда он был небольшим рыбацким хутором. Однако почти 90 лет его название было связано с эпохой коммунизма.

Главред узнал историю города Черноморск.

Каким было историческое название города

Территориями Северного Причерноморья, где расположен современный Черноморск, в разные времена владели половцы, ногайцы, Османская и Российская империи. В 1814 году боевой офицер Андрей Буга, который имел пахотные земли на Сухом лимане, основал несколько поселений, которые получили название Буговые Хутора, пишет "Телеграф". Жители этих хуторов, где до 1896 года работало несколько рыбных заводов, занимались преимущественно рыбалкой.

Когда город получил коммунистическое название

После установления советской власти в 1927 году историческое название Буговое было изменено на хутор Ильичевский. Позже, в 1952 году, населенный пункт, в котором в то время проживало около 3000 человек, получил статус поселка городского типа и название Ильичевск. Оба названия были даны в честь "вождя мирового пролетариата" Владимира Ильича Ленина.

Какие названия предлагали жители во время декоммунизации

Согласно закону о запрете коммунистической пропаганды, в 2015 году начался процесс переименования Ильичевска. Горожане активно предлагали новые варианты, среди которых были: Буговое, Буговые Хутора, Бугаз, Приморск, Приморье, Порто-Франко, Портополий, Портомаре, Черноморск, Пальмира, Святослав, Гелиос, Мирополь, Саус-Парк, Добромир, Солцеморск, Скифов и Скифополь.

Среди предложений были как исторические, так и вполне креативные варианты, которые должны были подчеркнуть приморский характер города. Тогдашний мэр Валерий Хмельнюк даже пытался сохранить старое название. Он утверждал, что Ильичевск якобы назван не в честь Ленина, а в честь библейского пророка Ильи.

Когда город официально стал Черноморском

В феврале 2016 года Верховная Рада утвердила и ввела в действие постановление о переименовании. С тех пор город официально носит название Черноморск.

