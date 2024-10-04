Под белую фату пойдут не скоро: знаки зодиака, которым не везет в браке

Хотя есть исключения, обычно к этим знакам Амур не очень ласковый.

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Представители знаков зодиака, которым не везет в браке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Удача - понятие субъективное, однако некоторые знаки зодиака имеют склонность быть менее счастливыми, особенно в отношениях. Некоторым представителям трудно адаптироваться к долговременным взаимоотношениям, поэтому вместо компромиссов они чаще выбирают развод. Астрологи timesofindia привели пять знаков зодиака, которых часто считают несчастными в любви.

Что известно об издании Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Козерог

Козероги известны своей целеустремленностью и трудолюбием. Однако эти качества могут делать их несколько отстраненными в романтических отношениях. Их сосредоточенность на карьере иногда заставляет их не обращать достаточно внимания на эмоциональные потребности партнера, что негативно влияет на личную жизнь. Кроме того, высокие требования к себе и другим могут затруднить поиск партнера, который будет соответствовать их идеалам.

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Водолей

Водолеи ценят свою свободу и независимость. Это делает их отличными друзьями, но в отношениях они могут казаться эмоционально отдаленными. Часто они предпочитают интеллектуальные интересы или гуманитарную деятельность, чем романтические связи. Из-за этого им трудно найти того, кто полностью понимает и принимает их потребность в личном пространстве.

Рыбы

Рыбы обладают чувствительным и сострадательным характером. Они способны испытывать глубокие эмоции и устанавливать прочные связи. Однако их романтизм и склонность идеализировать партнеров могут часто приводить к разочарованиям. Рыбы могут влюбиться в человека, который им не подходит, или даже попасть в токсичные отношения, что приносит им боль и разочарование.

Рак

Раки очень эмоциональны и заботливы. Они стремятся к стабильности и глубоким эмоциональным связям в отношениях. Однако их склонность к сильной привязанности и страх потери могут сделать их слишком зависимыми от партнера, что иногда приводит к ревности. Их смены настроения и закрытость при эмоциональной боли затрудняют построение долговременных отношений.

Скорпион

Скорпионы - это страстные и преданные люди, когда дело касается любви. Однако их ревность и желание контролировать могут вызвать проблемы в отношениях. Они также часто хранят секреты, что мешает развитию здоровых отношений. Эти особенности делают их менее счастливыми в любви.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Овен, Телец, Близнецы, Дева, Лев и Стрелец, как правило, имеют больше удачи в любви. Хотя есть исключения, обычно эти знаки имеют больше благословений в романтической сфере.

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