Ядерная и техногенная катастрофы: астролог предупредил Украину об опасностях октября-ноября

На ближайшие месяцы Россия готовит ряд ужасных атак на Украину, испытания октября будут самыми сложными, отметил астролог Влад Росс.

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Астролог Влад Росс предупредил об угрозе ядерного удара в октябре / Главред

Угроза нанесения Россией тактического ядерного удара по Украине в ближайшие два месяца будет велика, как никогда. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог составил прогноз на осень-зиму 2024-2025 годов и рассказал, каковы наибольшие угрозы, исходящие из России в этот период, что может устроить безумный Кремль и чего опасаться Украине.

Прежде всего, по словам Влада Росса, Россия по-прежнему будет пытаться устроить Украине блэкаут, соответственно, можно ожидать атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Также Россия применит свой излюбленный метод террора украинцев – массированный ракетный удар, считает астролог.

"14-17 октября – невероятно опасные даты. В эти дни на Украину со стороны России будет лететь все, что только возможно: Искандеры, Х-59, Х-101 и т.д. Сотни ракет", – отметил Влад Росс.

Кроме того, астролог утверждает, что в середине октября велика угроза применения Россией тактического ядерного оружия. Впрочем, в этом плане опасны и дни вблизи солнечного затмение, которое произойдет 2 октября, то есть 1-5 октября.

Однако и это еще не всё. По словам астролога, последние числа октября и первая декада ноября также будут невероятно опасны, поскольку в эти дни возможны техногенные катастрофы.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на октябрь-ноябрь о катаклизмах, которые Россия собралась устроить Украине:

"В частности, россияне могут подорвать Запорожскую АЭС. 3 ноября Земля встанет между двумя планетами борьбы, взрывов, убийства – Марсом и Плутоном. Потому последние числа октября и первая декада ноября наиболее опасны тем, что может быть применено тактическое ядерное оружие или спровоцирован взрыв на Запорожской АЭС", – предостерег Влад Росс.

В январе-феврале 2025 года никаких катаклизмов не предвидится, заверил астролог.

"Опасный период в октябре-ноябре связан, во-первых, с дьявольским солнечным затмением 2 октября, во-вторых, с приближением к Земле на максимально близкое расстояние кометы, которая всегда несет ужас (это бич Божий, все в древности этого боялись). 12-17 октября – самый сложный период. Поэтому если какая-то катастрофа произойдет в октябре-ноябре, то в январе-феврале нам можно расслабиться, там точно ничего не будет", – отметил Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2024 года для всех знаков зодиака и назвал счастливчиков месяца. Кроме того, астролог предсказал преемника Путина и смуту в России в постпутинскую эпоху.

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