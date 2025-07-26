Подарки и новые знакомства: 26 июля судьба улыбнется двум знакам зодиака

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Гороскоп на 26 июля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому повезет 26 июля

Какому знаку зодиака в субботу стоит отдохнуть

В субботу, 26 июля, двух знаков зодиака накроет волна гармонии, хорошего настроения и успеха. Это будет отличный день как для отдыха, так и для приятных сюрпризов. Главред со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, для кого суббота станет одним из лучших дней недели.

Телец

Для Тельцов этот день обещает стабильность и комфорт. Они смогут расслабиться, насладиться своими достижениями и провести время с близкими.

видео дня

Также в субботу может появиться неожиданный подарок или предложение, которого Тельцы ждали в течение долгого времени.

Совет для Тельцов: воспользуйтесь возможностью укрепить связи с теми, кто вам небезразличен.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Для Весов этот день будет полон красоты и эстетики. Может появиться приглашение на культурное мероприятие или возможность обновить свой гардероб.

В субботу Весов ждут приятные знакомства.

Совет для Весов: позвольте себе наслаждаться днем - даже самые маленькие моменты принесут радость.

Для Тельцов и Весов суббота будет как глоток свежего воздуха - день, который стоит использовать сполна.

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