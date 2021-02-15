Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты

В начале марта ожидается очень удачный день.
Появился детальный новый лунный календарь 2021 – стало известно, когда в марте произойдут главные астрологические и астрономические явления месяца, а также названы плохие и хорошие дни.
Луна будет убывать с 1 по 12 марта, станет расти 14-27 числа и снова начнет "худеть" с 29-го, сообщает vedmochka.net.
По данным издания, 2 марта станут более активными скандалисты и энергетические вампиры, 3 числа ожидается очень удачный день, а 18-го могут сбываться мечты.
Подробный лунный календарь на март 2021 – когда произойдут главные явления:
- Мартовское полнолуние будет 28 числа около 20:40 по Киеву;
- Мартовское новолуние произойдет 13 числа около 12:30 по Киеву.
Детальный лунный календарь – март 2021 года:
- 1 марта – 18 лунный день, 2 число – 19-й. Луна "худеет" и находится в знаке Зодиака Весы;
- 3 марта – 20 лунный день, 4 число – 21-й. Луна убывает и располагается в знаке Скорпион;
- 5 марта – 22 лунный день, 6 число – 23-й. "Худеющая" Луна находится в Стрельце;
- 7 марта – 24 лунный день, 8 число – 25-й. Луна убывает и располагается в Козероге;
- 9 марта – 26 лунный день, 10 число – 27-й, 11 число – 28-й. "Худеющая" Луна находится в Водолее;
- 12 марта – 29 лунный день, 13 число – 30-й, а после новолуния – 1-й. Луна пребывает в Рыбах;
- 14 марта – 2 лунный день, 15 число – 3-й, а 16 число – 4-й. Луна полнеет и находится в Овне;
- 17 марта – 5 лунный день, 18 число – 6-й. Луна продолжает становиться более округлой и пребывает в Тельце;
- 19 марта – 7 лунный день, 20 число – 8-й, 21 число – 9-й. Луна полнеет и пребывает в Близнецах;
- 22 марта – 10 лунный день, 23 число – 11-й. Луна растет и находится в Раке;
- 24 марта – 12 лунный день, 25 число – 13-й. Луна продолжает становиться более округлой и пребывает во Льве;
- 26 марта – 14 лунный день, 27 число – 15-й. Луна полнеет и пребывает в знаке Дева;
- 28 марта – 16 лунный день. Произойдет полнолуние в знаке Весы;
- 29 марта – 17 лунный день. Луна начнет убывать, но продолжит находиться в Весах;
- 30 марта – 18 лунный день, 31 число – 19-й. "Худеющая" Луна будет находиться в Скорпионе.
Справка. Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия.
В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой.
В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.