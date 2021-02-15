Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты

Во второй день марта могут оживиться энергетические вампиры / Reuters

Появился детальный новый лунный календарь 2021 – стало известно, когда в марте произойдут главные астрологические и астрономические явления месяца, а также названы плохие и хорошие дни.

Луна будет убывать с 1 по 12 марта, станет расти 14-27 числа и снова начнет "худеть" с 29-го, сообщает vedmochka.net.

По данным издания, 2 марта станут более активными скандалисты и энергетические вампиры, 3 числа ожидается очень удачный день, а 18-го могут сбываться мечты.

Подробный лунный календарь на март 2021 – когда произойдут главные явления:

Мартовское полнолуние будет 28 числа около 20:40 по Киеву;

Мартовское новолуние произойдет 13 числа около 12:30 по Киеву.

Детальный лунный календарь – март 2021 года:

1 марта – 18 лунный день, 2 число – 19-й. Луна "худеет" и находится в знаке Зодиака Весы;

– 18 лунный день, 2 число – 19-й. Луна "худеет" и находится в знаке Зодиака Весы; 3 марта – 20 лунный день, 4 число – 21-й. Луна убывает и располагается в знаке Скорпион;

– 20 лунный день, 4 число – 21-й. Луна убывает и располагается в знаке Скорпион; 5 марта – 22 лунный день, 6 число – 23-й. "Худеющая" Луна находится в Стрельце;

– 22 лунный день, 6 число – 23-й. "Худеющая" Луна находится в Стрельце; 7 марта – 24 лунный день, 8 число – 25-й. Луна убывает и располагается в Козероге;

– 24 лунный день, 8 число – 25-й. Луна убывает и располагается в Козероге; 9 марта – 26 лунный день, 10 число – 27-й, 11 число – 28-й. "Худеющая" Луна находится в Водолее;

– 26 лунный день, 10 число – 27-й, 11 число – 28-й. "Худеющая" Луна находится в Водолее; 12 марта – 29 лунный день, 13 число – 30-й, а после новолуния – 1-й. Луна пребывает в Рыбах;

– 29 лунный день, 13 число – 30-й, а после новолуния – 1-й. Луна пребывает в Рыбах; 14 марта – 2 лунный день, 15 число – 3-й, а 16 число – 4-й. Луна полнеет и находится в Овне;

– 2 лунный день, 15 число – 3-й, а 16 число – 4-й. Луна полнеет и находится в Овне; 17 марта – 5 лунный день, 18 число – 6-й. Луна продолжает становиться более округлой и пребывает в Тельце;

– 5 лунный день, 18 число – 6-й. Луна продолжает становиться более округлой и пребывает в Тельце; 19 марта – 7 лунный день, 20 число – 8-й, 21 число – 9-й. Луна полнеет и пребывает в Близнецах;

– 7 лунный день, 20 число – 8-й, 21 число – 9-й. Луна полнеет и пребывает в Близнецах; 22 марта – 10 лунный день, 23 число – 11-й. Луна растет и находится в Раке;

– 10 лунный день, 23 число – 11-й. Луна растет и находится в Раке; 24 марта – 12 лунный день, 25 число – 13-й. Луна продолжает становиться более округлой и пребывает во Льве;

– 12 лунный день, 25 число – 13-й. Луна продолжает становиться более округлой и пребывает во Льве; 26 марта – 14 лунный день, 27 число – 15-й. Луна полнеет и пребывает в знаке Дева;

– 14 лунный день, 27 число – 15-й. Луна полнеет и пребывает в знаке Дева; 28 марта – 16 лунный день. Произойдет полнолуние в знаке Весы;

– 16 лунный день. Произойдет полнолуние в знаке Весы; 29 марта – 17 лунный день. Луна начнет убывать, но продолжит находиться в Весах;

– 17 лунный день. Луна начнет убывать, но продолжит находиться в Весах; 30 марта – 18 лунный день, 31 число – 19-й. "Худеющая" Луна будет находиться в Скорпионе.

Справка. Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия.

В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.

Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой.

В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.