Пора бежать в Ростов: астролог советует Трампу присоединиться к Януковичу

Астролог посоветовал Трампу бежать из страны / Фото Reuters

Дональду Трампу больше никогда не занять пост президента США, и его реванш невозможен. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Росс отметил, что, будь он астрологом Трампа, он бы порекомендовал ему "бежать в Ростов-на-Дону прямо сейчас".

"Трамп не сможет избежать импичмента – процедура будет доведена до конца, и импичмент будет объявлен уже бывшему президенту США. Тем самым Трампу будет запрещено когда-либо еще участвовать в президентских выборах. Более того, ему будет запрещено занимать какой-либо другой государственный пост. Так что Трампу уже ничего не светит в политике", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеПредвестник смерти и Луна без курса: что ждет Байдена на посту президентаАстролог считает, что попытки Трампа создать свою собственную политическую партию не увенчаются успехом.

"Он – не партийный лидер, и никогда профессионально не занимался политикой. Трамп – шоумен, и его сфера – шоу-бизнес. Шоумен не сможет создать с нуля партию, способную победить на выборах США", – убежден Росс.

По этой причине астролог уверен, что на Дональде Трампе "можно ставить крест". Более того, он глубоко убежден, что экс-президенту необходимо как можно скорее покинуть Соединенные Штаты.

Читайте такжеТрампу грозит судьба Путина – астролог"Трампу из США нужно "делать ноги", иначе он окажется за решеткой. По моим прогнозам, если Дональд Трамп не покинет Штаты, он сядет всерьез и надолго", – уточнил Влад Росс.

К слову, астролог отметил, что, несмотря на раскол в американском обществе, распад Соединенным Штатам не грозит. По его словам, Трамп был для Америки самым страшным и опасным президентом, но его эпоха закончилась, и штурм Капитолия его сторонниками не увенчался успехом.

"Потому США могут выдохнуть – Америка победила и будет жить века", – резюмировал Росс.

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