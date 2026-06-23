Возвращение людей из прошлого: какие знаки зодиака исправят старые ошибки

К концу июня четыре знака зодиака получат возможность вернуть важного человека, восстановить отношения или воспользоваться вторым шансом в карьере и бизнесе.

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Конец июня станет для них судьбоносным / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие четыре знака зодиака получат второй шанс до конца июня

Кому судьба может вернуть человека из прошлого

К концу июня 2026 года звезды сложатся так, что четыре знака зодиака получат редкую возможность вернуть что-то важное из прошлого. Это может быть восстановление отношений, примирение с другом или второй шанс в работе и бизнесе. Главред расскажет, каким знакам зодиака выпадет такая возможность.

Астролог Гелена Гатор отмечает , что в последнюю неделю июня Венера будет находиться в знаке Льва напротив ретроградного Плутона и сформирует гармоничный аспект с Сатурном. По её словам, этот период будет способствовать восстановлению важных связей и поможет укрепить отношения. Если кто-то из прошлого вновь появится в вашей жизни, на этот раз ситуация может сложиться гораздо удачнее.

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Кому судьба подарит второй шанс в конце июня

Лев

Если в последнее время вы часто вспоминали бывшего партнера или человека, с которым когда-то не сложились отношения, он может неожиданно вернуться в вашу жизнь. Особенно сильное влияние этого периода будет ощущаться после 26 июня.

А уже 30 июня, когда Венера войдёт в ваш знак, появится шанс возобновить чувства и начать новый этап в отношениях. Не бойтесь быть искренними и открытыми.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Иногда потеря друга болит не меньше, чем разрыв романтических отношений. В конце июня у вас появится возможность помириться с человеком, с которым вы давно не общались из-за серьёзной ссоры.

Этот человек может сам сделать первый шаг к примирению. Если же тема дружбы неактуальна, положительные изменения могут коснуться бизнеса или работы. Старая идея или деловое предложение, которое раньше не сработало, на этот раз имеет шанс принести успех.

Овен

Конец месяца поможет поставить точку в истории, которая давно не давала вам покоя. В вашу жизнь может вернуться человек из прошлого — друг детства, знакомый или кто-то из близкого окружения семьи.

Главная цель этой встречи — честный разговор и избавление от старых обид. После этого вам будет гораздо легче двигаться вперёд и начать новый этап жизни.

Скорпион

Для Скорпионов второй шанс будет связан прежде всего с профессиональной сферой. У вас может появиться возможность вернуться к проекту или делу, которое вы уже давно считали завершенным.

Сейчас благоприятное время для смелых решений и новых попыток. Даже если раньше результат вас разочаровал, теперь обстоятельства могут сложиться совсем иначе. Успех возможен там, где вы уже почти потеряли надежду.

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Что стоит учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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