Поймают удачу за хвост: какие три знака зодиака станут счастливчиками августа

Вы узнаете:
- Какие позитивные изменения ждут Льва
- Почему 12 августа станет особенно важным днем для Рака
- Почему Девам стоит дождаться 22 августа для ощутимого прогресса
Август - это время, когда после июльских испытаний снова появляется надежда на обновление и гармонию. Каждый из нас может настроиться на позитивные изменения, но именно для трех знаков зодиака этот месяц сулит особую удачу и новые возможности. Астролог Parade МаКайла МакРей поделилась прогнозом, который поможет понять, кому звезды готовят самый благоприятный период в августе 2025 года.
Главред узнал, каким трем знакам зодиака август принесет особое счастье и успех.
Лев
Последние месяцы для Льва были непростыми. Ретроградный Меркурий создавал путаницу в мыслях и коммуникации. Однако к 11 августа эта фаза завершится, а середина месяца станет точкой перелома. Ваш разум очистится от тумана, наступит ясность и уверенность, что позволит принимать важные решения. Это время, когда вы сможете избавиться от вредных привычек и освободить место для новых возможностей. Помните, что отпуская старое, вы становитесь частью космического потока.
Кроме того, 25 августа Венера войдет в ваш знак, усиливая ваш магнетизм и привлекая новые романтические и жизненные возможности. Активно общайтесь и не стесняйтесь просить помощи, ведь Вселенная настроена поддержать ваши истинные желания.
Рак
Рак в августе 2025 года окажется на пике удачи среди всех знаков. Особый день - 12 августа, когда Венера встретится с Юпитером в вашем знаке. Это сочетание символизирует счастливое расширение в сферах дома, отношений и личностного роста. Если вы не отдаете слишком много себя другим и не забываете о собственных потребностях, этот месяц принесет вам глубокое эмоциональное удовлетворение. Сосредоточьтесь на своих желаниях и внутреннем голосе - ваша душа готова к новым свершениям и изменениям.
Дева
Девам следует быть терпеливыми, потому что положительные изменения начнут активно проявляться ближе к концу августа. Не позволяйте старым шаблонам и ограничениям сдерживать вас. 22 августа, когда Солнце войдет в ваш знак, начнется ваш личный сезон возрождения и переосмысления жизненных целей. Вы почувствуете подъем сил, воли и уверенности, которые помогут поставить себя в центр внимания и контролировать свою жизнь. Астрологи советуют осознанно использовать это время для самореализации и проявления своих желаний.
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Об источнике: Parade
Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.
Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.
Parade Magazine был основан в 1941 году.
В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.
Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.
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