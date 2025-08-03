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Поймают удачу за хвост: какие три знака зодиака станут счастливчиками августа

Руслана Заклинская
3 августа 2025, 23:28
93
Август 2025 года обещает быть особенно удачным для трех знаков зодиака.
Поймают удачу за хвост: какие три знака зодиака станут счастливчиками августа
Трем знакам зодиака август принесет невероятный успех / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие позитивные изменения ждут Льва
  • Почему 12 августа станет особенно важным днем для Рака
  • Почему Девам стоит дождаться 22 августа для ощутимого прогресса

Август - это время, когда после июльских испытаний снова появляется надежда на обновление и гармонию. Каждый из нас может настроиться на позитивные изменения, но именно для трех знаков зодиака этот месяц сулит особую удачу и новые возможности. Астролог Parade МаКайла МакРей поделилась прогнозом, который поможет понять, кому звезды готовят самый благоприятный период в августе 2025 года.

Главред узнал, каким трем знакам зодиака август принесет особое счастье и успех.

видео дня

Лев

Последние месяцы для Льва были непростыми. Ретроградный Меркурий создавал путаницу в мыслях и коммуникации. Однако к 11 августа эта фаза завершится, а середина месяца станет точкой перелома. Ваш разум очистится от тумана, наступит ясность и уверенность, что позволит принимать важные решения. Это время, когда вы сможете избавиться от вредных привычек и освободить место для новых возможностей. Помните, что отпуская старое, вы становитесь частью космического потока.

Кроме того, 25 августа Венера войдет в ваш знак, усиливая ваш магнетизм и привлекая новые романтические и жизненные возможности. Активно общайтесь и не стесняйтесь просить помощи, ведь Вселенная настроена поддержать ваши истинные желания.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Рак в августе 2025 года окажется на пике удачи среди всех знаков. Особый день - 12 августа, когда Венера встретится с Юпитером в вашем знаке. Это сочетание символизирует счастливое расширение в сферах дома, отношений и личностного роста. Если вы не отдаете слишком много себя другим и не забываете о собственных потребностях, этот месяц принесет вам глубокое эмоциональное удовлетворение. Сосредоточьтесь на своих желаниях и внутреннем голосе - ваша душа готова к новым свершениям и изменениям.

Дева

Девам следует быть терпеливыми, потому что положительные изменения начнут активно проявляться ближе к концу августа. Не позволяйте старым шаблонам и ограничениям сдерживать вас. 22 августа, когда Солнце войдет в ваш знак, начнется ваш личный сезон возрождения и переосмысления жизненных целей. Вы почувствуете подъем сил, воли и уверенности, которые помогут поставить себя в центр внимания и контролировать свою жизнь. Астрологи советуют осознанно использовать это время для самореализации и проявления своих желаний.

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Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

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