Большая любовь уже на пороге: 3 знаков зодиака ждет романтический прорыв с 31 июля

С 31 июля 2025 года Венера входит в знак Рака, что принесет ощутимые изменения в сфере отношений.

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3 знака зодиака обретут любовную гармонию благодаря Венере / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Когда Венера переходит в знак Рака и сколько продлится этот транзит

Каково общее влияние Венеры в Раке на все знаки зодиака

Какие три знака зодиака больше всего почувствуют изменения в отношениях

31 июля 2025 года наступает период романтических перемен. Венера, планета любви, переходит в знак Рака. В это время знаки зодиака будут больше ценить домашний уют, чаще собираться с близкими и осознанно дарить свое внимание.

Продлится это влияние с 31 июля по 25 августа 2025 года. Однако наибольшее облегчение почувствуют три знака зодиака, для которых июль был достаточно сложным в сфере отношений. Главред узнал, для каких знаков наступает время новых возможностей, роста и любовной гармонии.

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Рак

Для Раков конец июля знаменует завершение важного этапа. В течение месяца они проживали трансформационный период, когда прошлые отношения могли снова дать о себе знать - через сны, воспоминания или неожиданные встречи. Это было время глубоких осознаний и переосмысления эмоциональных связей.

С 31 июля, когда Венера входит в их знак, Рак начинает новую любовную главу. Энергия поддерживает романтические инициативы, общение с близкими, свидания и семейную гармонию. Их шарм растет, а сердце открывается для новых чувств и возможностей.

Скорпион

Скорпионы в июле погрузились в непростые темы - осознание токсичных привязанностей, эмоциональной зависимости и старых моделей поведения в отношениях. Это был непростой, но очищающий период. Разговоры и внутренние открытия могли быть болезненными, но необходимыми.

В августе наступает новая фаза - Венера начинает влиять на сектор путешествий, открытий и нового опыта. Это поможет Скорпионам освободиться от прошлого и открыть себя для истинного удовольствия, вдохновения и романтики. Отношения получат новое дыхание - более легкое, интересное и искреннее.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Для Рыб июль был временем внутренней работы над собой в отношениях. Было нужно обратить внимание на глубинные эмоциональные паттерны, семейные травмы или чувство зависимости, которые влияли на их любовь. Это был период размышлений о том, что значит "здоровая связь".

Август же открывает новую главу: Венера активирует их романтическую зону. Рыб ждет больше легкости, флирта, игры и оптимизма. Это отличное время для новых знакомств, свиданий, а также для более глубокого эмоционального контакта с теми, кто уже рядом.

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Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США. Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

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