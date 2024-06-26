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Предстанут перед большим выбором: какие 4 знака будут самыми счастливыми в июле

Юрий Берендий
26 июня 2024, 19:03
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Потенциально большие перемены на горизонте побуждают людей к тому, чтобы максимально использовать их и выйти из них лучшими с другой стороны, считает астролог.
Предстанут перед большим выбором: какие 4 знака будут самыми счастливыми в июле
Какие 4 знака будут самыми счастливыми в июле - гороскоп на июль / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если вы чувствуете застой, скуку или не можете выйти из отношений, которые тянут вас вниз, июль может помочь вам решить эти проблемы.

По словам одного астролога в TikTok, есть четыре знака зодиака, которые могут оказаться самыми "счастливыми" в июле, несмотря на то, что в целом месяц может быть очень сложным. Людям, принадлежащим к этим категориям, рекомендуется обращать внимание на любые ключевые изменения в жизни и использовать их, чтобы стать лучше, сообщает Mirror.

Эван Натаниэль Грим, также известный как @innerworldsastrology на TikTok, говорит, что эти четыре знака должны быть готовы действовать, когда придет время, чтобы улучшить ситуацию, в которой они находятся.

видео дня

Рак

Если это ваш знак зодиака, то в этом месяце в вашем знаке молодая Луна, что часто можно рассматривать как возможность начать все с чистого листа - особенно для партнерских отношений.

"Вы находитесь в достаточно хорошем положении, чтобы двигаться дальше от любых отношений, которые тянули вас вниз или преподавали вам одни и те же уроки снова и снова. Поэтому сейчас вы можете встретить людей, которые станут для вас действительно революционными", - сказал Эван.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Близнецы

В июле Близнецы будут подталкиваться к "исследованию новых возможностей и мест".

"Сейчас вы, скорее всего, чувствуете рост давления в вашей карьере и испытываете некоторые задержки, но в последние 12 дней месяца вы будете укомплектованы на полную мощность", - подчеркнул астролог.

Он подчеркнул, что это удачное время для "реализации всех видов амбициозных идей", а в первой половине месяца вы можете получить определенные финансовые прибыли.

Козерог

Хотя в июле может быть много "эмоциональной турбулентности" из-за двух полнолуний в этом знаке, второй месяц может помочь вам вырваться из любого "застоя".

"Вы можете освободиться от любого бремени или чувства вины, а также выйти на улицу и гармонизировать с кем-то новым, кто не держит вас запертыми в одних и тех же шаблонах последних 16 лет", - говорится в видео.

Лев

Львы могут рассчитывать на "очень социально активный месяц" в июле - особенно во второй половине.

"Вам придется преодолеть некоторые соблазны и не поддаваться каким-либо проблемным привычкам. А к середине месяца Меркурий перейдет в фазу предтени в вашем знаке, так что вам придется быть рассудительными в общении. Но я все равно думаю, что это будет веселый месяц для вас, и вы, вероятно, посетите много вечеринок", - резюмировал он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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