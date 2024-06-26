Счастливчиками не станут: 5 знаков зодиака, которых в июле ждут неприятности

Украинский астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, для которых июль 2024 года принесет не только хорошие моменты, но и проблемы.

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Проблемные знаки зодиака в июле 2024 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Гороскоп на июль 2024 года говорит о том, что в жизни пяти знаков зодиака могут появиться серьезные неприятности, но они смогут их потом решить.

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду назвал 5 знаков зодиака, для которых июнь может принести не только позитив, но и проблемы.

Гороскоп на июль Овен

Благоприятные дни июля 2024 года для Овна: 21, 23, 25, 27, 30.

Неблагоприятные дни июля 2024 для Овна: 2, 5, 12, 18.

Карьера. Июль 2024-го порадует Овна тем, что прежние старания будут наконец отмечены руководством. Очень вероятны командировки. В начале июля может удачно пойти семейный бизнес. К концу месяца Овну важно сконцентрироваться на решении самой важной задачи и не тратить силы понапрасну.

Деньги. Начало июля порадует Овна стабильностью в финансовой сфере, но к концу месяца ситуация с деньгами может стать неустойчивой. А в середине июля возможны неожиданные провалы. Покупая что-либо 15-го числа, когда Марс соединится с Ураном, следует помнить, что об этой покупке в будущем придётся очень пожалеть. Сделки с недвижимостью лучше планировать либо на первую, либо на последнюю декаду месяца.

Личная жизнь. Овну в июле-2024 придётся проявлять дипломатичность и такт, чтобы не рассориться с близким человеком. А представителей знака так и будет тянуть с кем-нибудь поссориться. В середине месяца некоторые Овны могут испытать разочарование в избраннике или избраннице. Следует позволить любимому человеку объяснить свои решения и поступки, и тогда Овен, вероятнее всего, поймёт, что ошибся в своих суждениях и расстраивался напрасно. Благоприятно вместе со второй половиной сходить либо к друзьям, которые смогут помирить, либо к психологу.

Здоровье. Июль станет прекрасным временем для активных тренировок Овна. В конце месяца не следует поднимать тяжести, поскольку это чревато появлениями болей в спине. В последнюю неделю месяца нужно внимательно следить за рационом питания, а весь месяц есть риск отравления, если Овен питается вне дома. В начале июля нужно стараться больше двигаться, поскольку это положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на июль Рак

Благоприятные дни июля 2024 года для Рака: 14, 16, 20, 25.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Рака: 2, 4, 8, 28, 30.

Карьера. Звёзды рекомендуют Раку в июле не брать на себя слишком много на работе, быть последовательным и благоразумным, а также учиться на ошибках других людей. Следует минимизировать контакты с начальством, поскольку есть риск нарваться на критику в свой адрес.

Деньги. Финансовые дела в конце июля 2024-го у Рака пойдут удачно, нужно лишь избегать любых спекулятивных сделок, особенно 11-17 числа.

Личная жизнь. В июле чувства Рака будут настолько сильны, что скрывать их будет практически невозможно. Если о нём начнут сплетничать, нужно игнорировать это. Одиноких Раков ждут знакомства с представителями противоположного пола, которые могут привести к долгосрочным отношениям, а потом и к браку. Проблемы, которые долго не могла решить вторая половина Рака, наконец будут решены – помощь придёт извне: от друзей, родственников, коллег.

Здоровье. В июле у Рака будет особенно уязвимой пищеварительная система. Чтобы избежать проблем с желудком, нужно пересмотреть свой рацион питания. Благоприятно сесть на диету, жареную пищу заменить варёной, исключить газированные напитки, а алкоголь просто противопоказан.

Гороскоп на июль Скорпион

Благоприятные дни июля 2024 года для Скорпиона: 1, 11, 12, 15, 16, 24, 29.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Скорпиона: 6, 14, 17, 22, 26, 27.

Карьера. В первой декаде июля у Скорпиона неплохая перспектива расширения собственного бизнеса. Однако в середине месяца есть риск рассориться с деловыми партнёрами. Именно в середине месяца многое в карьере Скорпиона будет претерпевать большие изменения. Могут складываться ситуации, ведущие к разрыву как делового, так и супружеского партнёрства.

В конце июля у Скорпиона вероятны разногласия с руководством. Будет немного штормить. Но хорошее применение своим способностям представители знака найдут в первой декаде июля. В это время они могут полностью пересмотреть свои цели в карьере и бизнесе, и тогда в дальнейшем их будет ждать грандиозный успех.

Личная жизнь. В июле 2024 года Скорпиону следует проявлять больше напора и уверенности – и удача в любви его не оставит. Звёзды благоволят вдохновенным романтикам и идеалистам. Важно не забывать повторять объекту страсти и любви слова восхищения и благодарности.

В семейном гнезде у Скорпиона в июле будут царить взаимопонимание и согласие. Авторитет представителей знака будет вне критики.

Здоровье. В июле Скорпион будет пребывать в неплохой физической форме. Предстоят довольно существенные нагрузки на организм. Прекрасное время, чтобы избавиться от вредных привычек, особенно в начале месяца, например, 2 июля, когда Нептун станет ретроградным.

Смотрите гороскоп на июль 2024 года от астролога Влада Росса:

Гороскоп на июль Козерог

Благоприятные дни июля 2024 года для Козерога: 1, 6, 7, 15, 19, 20.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Козерога: 3, 9, 11, 13, 17, 22, 30, 31.

Карьера. В июле у Козерога возможен конфликт с начальством, особенно в середине месяца. Из-за этого Козерог захочет организовать свой личный независимый бизнес или сменить место работы.

Деньги. В июле-2024 в финансовом плане звёзды не обещают Козерогу ничего знаменательного, но на постоянный доход можно рассчитывать, если окончательно не поссориться с начальством.

Личная жизнь. Июль 2024 года для Козерога более-менее благоприятен, чтобы решать бытовые проблемы, делать ремонт, навещать родственников, переписать в дар недвижимость.

Здоровье. В июле Козерогу грозит переутомление, поэтому необходимо больше отдыхать. А вообще, лучше уйти в отпуск, если Козерог чувствует, что его организм подорван. Благоприятное время, чтобы улучшить циркуляцию крови. Полезно будет употребление сезонных овощей, фруктов и зелени. Особенно полезен и даже необходим контрастный душ. А самое главное – нужно проявлять исключительную осторожность в экстремальных видах спорта. Особенно неблагоприятное время для каскадёров, боксёров – вторая половина месяца может закончиться катастрофой и переломом.

Гороскоп на июль Рыбы

Благоприятные дни июля 2024 года для Рыб: 3, 7, 13, 19, 21, 30.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Рыб: 1, 4, 10, 11, 15, 17, 23, 28.

Карьера. Июль для Рыб станет временем уплаты долгов. Им нужно постараться избавить себя от подобного бремени и выполнить все обязательства.

Деньги. Рыбам нужно быть осторожнее в финансовом плане. Звёзды рекомендуют Рыбам быть экономнее. Во второй половине июля положение Меркурия и Юпитера будет способствовать финансовой состоятельности Рыб. Это значит, что Рыбы за их труды получат достойное вознаграждение. У творческих представителей знака это может быть очень плодотворный период.

Личная жизнь. В июле-2024 у Рыб найдётся масса поводов для дурного настроения. Вероятно, их чувства проходят проверку временем, потому в отношениях со второй половиной будут большие сложности, а порой совершенно не будет удаваться найти общий язык. Не стоит рубить с плеча, а следует попытаться завоевать свою вторую половину снова. Если у Рыб разрушены отношения, то именно в этом месяце они смогут их легко восстановить. Для этого месяца будут характерны семейные раздоры, потому Рыбам нужно быть мудрее, особенно тем парам, которые давно живут вместе, нужно задуматься, почему так происходит.

У Рыб, которые ещё без пары, в июле будет благоприятный период, чтобы найти свою избранницу или избранника. Особенно это возможно в середине месяца.

Здоровье. Первая половина июля для Рыб в плане здоровья будет ничем не знаменательна. В это время благоприятно санаторно-курортное лечение, либо Рыбам нужно просто чаще отдыхать на природе. Благоприятны пешие прогулки утром и вечером на свежем воздухе. Омолаживающие косметологические процедуры будут весьма эффективны. Во второй половине июля у Рыб могут быть некоторые проблемы со здоровьем, возможно, о себе напомнят какие-либо хронические заболевания. В это время нужно постараться не перегружать сердце. Нужно меньше находиться на солнце. Прекрасное время для очистительных программ, оздоровления кожи и эпиляции.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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