Предвестник смерти и Луна без курса: что ждет Байдена на посту президента

Астролог проанализировал дату инаугурации Джозефа Байдена / Reuters

Нового президента США Джозефа Байдена инаугурировали в самый неблагоприятный, с астрологической точки зрения, день – 20 января. А это сулит новому американскому президенту большие опасности. Об этом, анализируя дату инаугурации Байдена, рассказал Главреду астролог Влад Росс.

Во-первых, по словам Росса, в зените гороскопа Джозефа Байдена в этот день находился символ смерти и разрушения – Плутон.

"Это указывает на то, что человек, пребывая на посту, который занял в этот день, может вскоре умереть. Кроме того, любой президент или государственный лидер, избранный в год, заканчивающийся на ноль, до конца своей каденции не доживает. Об этом же предупреждает и угрожающий Плутон, символ смерти и разрушения, который находится в Доме власти в гороскопе Байдена", – добавил Росс.

Во-вторых, Луна в момент инаугурации была "без курса".

Читайте такжеТрамп умрет в адских муках: всплыло жуткое предсказание о 45-ом президенте США"Это говорит о том, что сам Байден практически не будет править – он станет всего лишь подставной фигурой. Вместо него Соединенными Штатами править будет женщина. И, судя по всему, это будет Камала Харрис", – подчеркнул Влад Росс.

Впрочем, как отметил астролог, вновь избранному президенту США повезло хотя бы с моментом вступления в должность.

"В момент принятия присяги, когда Байден положил руку на Библию – в 11:48 по Вашингтону – был "королевский градус". Символ этого момента – наездник, сидящий в короне верхом на коне. Этот символ можно трактовать следующим образом: конь – это внешняя политика, то есть Байден будет больше ориентирован на внешнюю политику, нежели на внутреннюю, в отличие от Дональда Трампа. Байден во многом изменит курс движения США и поведет страну иным путем, отличным от того, которым вел ее Трамп. Байден уже "оседлал этого коня". И первые годы его правления могут быть весьма удачными", – рассказал Влад Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.