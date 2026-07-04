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Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Тельцам - прибыль, Львам - новые должности

Марина Иваненко
4 июля 2026, 20:23
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Гороскоп на неделю назвал главных счастливчиков и предупредил о трудностях. Гороскоп поможет правильно спланировать ближайшие дни.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Что ждет каждый знак зодиака 6–12 июля
  • Кому неделя принесет успех в карьере и финансах
  • Какие советы помогут привлечь удачу

Новая неделя принесет много важных астрологических событий, которые помогут разобраться со старыми делами и откроют новые финансовые перспективы. Наступает время, когда упорный труд начнёт приносить реальные плоды, а уверенность в собственных силах поможет преодолеть любые трудности.

Для большинства знаков зодиака этот период станет временем укрепления семейных связей и налаживания полезных контактов, о чем Главред расскажет более подробно.

видео дня

Гороскоп на неделю - Овен

Удача на этой неделе будет полностью на вашей стороне. Движение Марса придаст вам энтузиазма и уверенности, а новые знакомства принесут пользу в будущем. Ожидайте появления новых перспективных обязанностей на работе. Для предпринимателей новые сделки окажутся максимально выгодными. Финансовая ситуация заметно улучшится, а дома будет царить атмосфера радости.

Гороскоп на неделю - Телец

Этот период принесет долгожданное облегчение. Влияние Венеры откроет новые пути для улучшения финансового положения и комфорта. Руководство останется довольным вашими результатами, а постоянные клиенты принесут хорошую прибыль. Появится прекрасная возможность провести время с близкими и завершить незавершённые домашние дела.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Неделя окажется очень благоприятной. Благодаря сильному влиянию планет ваши слова будут иметь особый вес - к вашим мнениям и советам будут прислушиваться коллеги. Предприниматели смогут найти новых клиентов и укрепить свой авторитет. Возможна короткая, но приятная поездка. Вы будете чувствовать себя энергичными и счастливыми.

Гороскоп на неделю - Рак

На этой неделе ваша уверенность в себе будет стремительно расти. Вы получите особое внимание и признание со стороны окружающих. Вполне вероятны повышение на работе или хорошие новости от близких. Старые финансовые долги вам вернут, а доходы в бизнесе вырастут. Главное - не забывайте об отдыхе и заботьтесь о здоровье.

Гороскоп на неделю - Лев

Появится много возможностей для решительного движения вперёд. Лидерские качества и мужество помогут вам получить новую ответственную должность или проект. В бизнесе ожидается солидная прибыль, а ваш авторитет в обществе значительно возрастет. Семья полностью поддержит любые ваши решения. К концу недели ждите приятных новостей.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Дева

Главное правило на эти дни - избегать спешки и действовать взвешенно. Новые карьерные возможности помогут проявить себя в полной мере, и ваш упорный труд будет по достоинству оценен. Дела в бизнесе постепенно наберут обороты. В семье будет царить гармония, однако сейчас важно тщательно контролировать свои расходы.

Гороскоп на неделю - Весы

Неделя подарит спокойствие и успех во многих сферах. Удача будет на вашей стороне, что позволит достичь важных целей в профессиональной деятельности. Финансовое положение укрепится, а доходы от бизнеса начнут расти. Приятным сюрпризом станет неожиданная встреча со старым другом, которая вернет прекрасное настроение.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Ваши старания и трудолюбие заметят все вокруг. Внутренняя сила поможет смело преодолеть мелкие трудности на работе, а руководство останется довольным вашими результатами. В бизнесе появится выгодное предложение. Ожидаются хорошие новости в семье и ощутимые финансовые поступления. Здоровье не подведет.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Эти дни пройдут гораздо лучше, чем вы ожидали. Благоприятные планетарные влияния помогут успешно завершить дела, которые вы долго откладывали. На работе откроются новые горизонты для карьерного роста. Любые запланированные поездки принесут пользу и удовольствие, а финансовое положение останется стабильным.

Гороскоп на неделю - Козерог

Упорный труд принесет замечательные плоды, но от вас потребуется немалое терпение. Рабочие процессы будут стабильными, а доходы постепенно будут расти. Вы почувствуете полную поддержку и понимание со стороны близких. Когда сложные задачи останутся позади, вы почувствуете невероятное облегчение. Не забывайте следить за самочувствием.

Гороскоп на неделю - Водолей

Прекрасное время для начала новых дел и реализации смелых планов. Однако астрологи советуют быть максимально внимательными в финансовых вопросах. Новая бизнес-стратегия принесет первые доходы. Вы прекрасно проведете время в кругу семьи и получите своевременную помощь от давнего друга.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Наступает период прогресса, облегчения и исключительно хороших новостей. Благодаря поддержке звёзд все важные задачи удастся выполнить без особых препятствий. На работе ваши достижения признает руководство, а предприниматели смогут быстро расширить клиентскую базу. Финансовое положение и здоровье будут радовать стабильностью.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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